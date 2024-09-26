獨／「台灣賭神」借3億港幣輸光賴帳　澳門賭場跨海提告勝訴

▲北市士林區古姓男子向澳門賭場借錢博弈不還，賭場跨海打官司勝訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

小賭怡情大賭惹訟！北市士林區古姓男子，向澳門新濠博亞借貸港幣3億元博弈，並簽下逾期未清償得支付澳門現行法定利率3倍利息，古男賴帳落跑後，賭場不得已跨海提告要求償還約新台幣13億餘元。孰料古男稱賭場造假，更指出在台灣賭債悖於公序良俗，應屬無效。士林地院審結，認古男應尊重澳門法令，判他須全還。

新濠主張，古男2019年9月20日向他們申請1億元信貸貸款額度，又簽署申請支票或信貸轉移轉換申請表，將貸款額度提高到港幣3億，一共借貸港幣3億元籌碼作為博弈，並且雙方約定若逾期得支付澳門法定利率3倍利息，以現行法定利息為9.75％，可請求29.25%利息，共須償還港幣3億2046萬8985.62元（約新台幣13億1392萬2841元）。

新濠員工作證說，古男是公司最高級VVIP客戶，但不喜歡在賒帳本簽名，可能有手氣的考量，但最早來玩是會簽，可是會邊簽邊罵干擾他的手氣，幾次以後，就會用撒嬌、拜託方式，古男也都有償還。

古男委任辯護律師說，賭場有交付不可轉讓籌碼，並非現金，何來交付借貸款項而言？顯不符金錢借貸為要物法律行為要件，且提出的證據影片中，雖能確定被告參與博彩活動，但無法確定時間和地點，認影片非真實，也無法證明被告有向新濠借款。

況且新濠公司證人也是受原告法務引導、誘導才作證，證詞有互相矛盾之處，然而，原告在訴訟期間，不僅委任澳門特區律師寄發催告函於香港、九龍等多次非被告住居所，形同騷擾，再者，此事為澳門賭場的賭債糾紛，而請求高額利息，也屬重利，賭債及利息因悖於公序良俗而依我國民法第71條、第72條均無效，聲明法院駁回原告聲請。

法官仔細勘驗賭場提出的借貸契約、證人證述等，認古男是成年人在簽署簽署書借款，具有充分辨識能力完全行為能力人，對於賭博行為澳門特區法律所允許行為，自難諉稱不知，且在當地向新濠借款從事賭博行為，應尊重當地法令，故認古男行為自應受到澳門特區法律規範，認新濠請求有理，判古男須償還，包含29.25%利息，一共得支付港幣3億2046萬8985.62元。

《東森新媒體ETtoday》實際聯繫了有「台灣賭神」之稱的小古，小古透過助理澄清，涉案的古姓被告並非他本人，而是另名與他同姓的男子。據記者進一步調查，該名被告古姓男子在台北市士林區擁有2家投資公司，現已定居中國大陸，但仍需面對清償借款的法律責任。