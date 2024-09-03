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大陸 大陸焦點 特派現場

狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇壞「逃進廁所哭」　失控畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋結束巴黎奧運長征後，一舉一動也成為粉絲熱議的話題之一。不過，近日她到澳門進行為期3天的訪問行程，卻在回飯店時遭遇粉絲圍堵，期間一度被迫躲進廁所內，甚至還被嚇哭，最後靠著數10名工作人員搭起人龍護送才得以離開。畫面曝光後，引發熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在1日晚間，當時全紅嬋與巴黎奧運中國國家隊代表團正結束香港訪問，並轉抵澳門進行為期3天的行程。然而，當天晚上全紅嬋與隊友外出，卻在返回飯店時被大批粉絲認出並追逐，最後被迫躲進飯店內的女廁。

▲全紅嬋在澳門飯店被認出，遭大批粉絲包圍。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋在澳門飯店被認出，遭大批粉絲包圍。（圖／翻攝自微博）

據畫面顯示，只見全紅嬋與另外兩人一同奔向女廁，身後則有一大群拿著手機的粉絲緊追，而在她跑進廁所後，雖嘗試關上廁所門，但卻被外面的人擋住，甚至還有男粉絲為了拍照硬闖女廁，場面相當失控。

飯店保全和工作人員見狀緊急介入，其中一名女性工作人員向粉絲喊話，表示全紅嬋已在廁所內被嚇哭，但也同意出來和大家拍張合照，希望粉絲能夠維持秩序。隨後保全和工作人員也出面搭起人龍護送，全紅嬋這才得以離開廁所搭電梯回房。

對此，不少網友紛紛感嘆，「難怪隊長馬龍要親自盯著全虹嬋怕她走丟，粉絲太瘋狂，隊長責任重大」、「放過她吧！喜歡就別給她添麻煩」、「恐怖，太瘋狂了，還是保護好運動員，萬一來個壞人打運動員怎麼辦」、「她是運動員，不是娛樂明星」、「民眾要學尊重，這是侵犯他人行走的自由！對誰都好，不要侵犯」。

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