減少逾2億人事成本　郵政工會爭取「全台275處郵局周六不營業」　

▲中華郵政工會爭取周六郵局不營業。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

全台有275處郵局周六營業，不過因數位轉型下來客數驟減、員工有周休二日家庭需求，加上中華郵政去年首度虧損，中華郵政工會爭取郵局周六全面停止營業，估可省超過2億元人事成本，除已向董事會提案外，也向交通部提訴求。中華郵政表示，275處全面取消對民眾不便，各別郵局可依服務和業績評估函報調整。

中華郵政目前有275處郵局周六營業提供服務，員工得輪班周六上班，不過因銀行周六不營業，長年有員工希望可以比照銀行，周六不營業。

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中華郵政公司理事長林榮州表示，全台周六營業的郵局275處占了總數2成以上，周六上班視同加班，可領1.33倍和1.67倍加班費，讓人事成本增加超過2億元，加上逐年調薪，未來用人費用支出會更多，但銀行周六不加班，卻只有郵局要周六營業，郵局員工也有周休二日的家庭需求，員工都希望可以正常休假。

林榮州指出，數位轉型下，許多客戶都可透過網路辦理簡單的業務，周六若遇到民眾辦理繁雜的業務，因行政部門技術休假，無法有技術支援，無法滿足顧客需求，還增加客訴，對公司並無加分，加上部分郵局平日有提供夜間郵局，上班族若真的有需求也可利用夜間郵局，周六郵局全面停止營業影響不大。

林榮州指出，工會爭取周六全面停止營業，已透過勞工董事在董事會提案，日前他也當面向交通部長陳世凱提出訴求，交通部原則支持，中華郵政則在研議當中，10月22日工會與資方的交流會議上也會提案，希望中華郵政能推動周六不營業，若公司執意不接受，工會後續也會有進一步動作。

對此，中華郵政公司表示，目前全國郵局計1295處，周六提供服務之郵局為275處，約占21%，每周六營業郵局之用郵人數平均逾5萬人次，顯示民眾對周六用郵仍有需求，倘全面取消營業對民眾用郵將造成不便。

不過中華郵政公司指出，各等郵局可依權責就服務面、業績面審慎評估調整周六營業局所，如用郵人數明顯減少，鄰近亦有支局可提供服務，可個案函報，中華郵政公司將以確保民眾用郵權益，並兼顧同仁休假需求等因素，綜合考量後核定。