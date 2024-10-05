網傳10月起郵局可辦百萬免息貸款　中華郵政籲別辦：詐騙人頭帳戶

▲網傳郵局10月起推出百萬免息貸款為詐騙集團手法。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙手法層出不窮，近來有抖音影片宣稱郵局10月推出新政策，只要有台灣身分證，就可以在郵局辦理一筆100萬免息貸款，最長9年繳清不催債，有需要可協助貸款。中華郵政公司表示，詐騙集團散布貸款優惠假消息，騙取民眾帳號作為人頭帳戶，呼籲別上當，郵局僅有壽險房貸，未開辦信用貸款業務。

近來有抖音影片宣稱郵局10月份推出新政策，只要是台灣公民，手持台灣身分證，就可以在郵局辦理一筆100萬免息貸款，無勞保、無薪轉，個體戶就可以辦理，月繳3500元，最長9年繳清不催債，有需要可以聯繫協助。影片中宣稱貸款優渥條件不但不合常理，還出現台灣公民和個體戶等大陸用語。

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▲網傳郵局10月起推出百萬免息貸款為詐騙集團手法。（圖／翻攝抖音）

對此，中華郵政公司表示，近期詐騙集團常於網路、社群媒體、短影音等散布郵局提供各種優惠貸款之假消息，郵局目前僅有壽險房貸，並未開辦信用貸款業務，也未與政府機關合作任何優惠貸款方案，請民眾小心防範，避免受騙上當。

中華郵政公司提醒，詐騙集團會散布各式貸款消息，並聲稱為協助貸款須先製造帳戶金流，實則騙取民眾帳號或金融卡作為人頭帳戶使用，請民眾慎防詐騙，以免遭騙淪為人頭帳戶。

中華郵政公司表示，針對近期以該公司為名義之相關詐騙態樣，已彙整公布於中華郵政全球資訊網之「防制詐騙專區」，呼籲民眾小心求證，以免遭騙。