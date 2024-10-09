台北郵展今起限定6天「262框珍貴郵票」亮相　總價值破1.5億元

▲中華郵政今起到12日舉辦「中華民國113年全國郵展」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政台北郵局攜手中國集郵協會今(9日)起至12日在郵政博物館，舉辦「中華民國113年全國郵展」，展出262框世界罕見珍貴郵票以及競賽郵票，總價值估超過1.5億元，其中光「大清國家郵政史」及「大清倫敦版蟠龍郵票」等價值就上看8千萬元，不過兩岸政治敏感，大陸並未有郵票來台參展。

「中華民國113年全國郵展」今起到12日在郵政博物館開跑，並同步發行「寶島風情郵票—台北市」郵票。中華郵政公司董事長王國材表示，中華郵政自民國78年起輪流於全台各地舉辦全國郵展，今年是第28次，今天10月9日是世界郵政日，明天10月10日是中華民國生日，特別選定今日作為113年全國郵展的開幕日，特別有意義。

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王國材指出，此次郵展展出來自全台各地郵集共262框，包括競賽類211框、邀請類40框、集郵教室11框。其中包含在國際郵展獲得多次殊榮的「大清國家郵政史(1897～1911)」及「大清倫敦版蟠龍郵票」等，還有榮獲今年7月印尼2024亞洲國際郵展的金牌的「新臺幣早期常用郵票(1949~1953)」，內容非常精彩。

▲中華郵政今起到12日舉辦「中華民國113年全國郵展」。（圖／記者李姿慧攝）

全國郵票評審委員何輝慶表示，全國郵展參展的郵票預估總價值超過1.5億元，其中較特殊的是1896年國家郵政開辦初期郵政史，以及大清倫敦版蟠龍郵票，距離已有100多年歷史，從大清的國家郵政開始，因龍為帝王象徵，郵票用蟠龍作為主圖，該郵票曾經國際評審評分得過金牌，價值預估7千萬到8千萬元。

此外展出珍貴郵票還有兩部台灣本土郵票，包括新臺幣早期常用郵票，以及戒嚴時代的郵票，另外罕見的北韓郵票也在郵展亮相。

何輝慶指出，今年全國郵展為近幾年難得且較豐富的一次，2026年將舉辦10年一次的世界郵展，今年全國郵展為熱身賽，希望能提拔很多為國爭光的郵票。

▲「大清國家郵政史」及「大清倫敦版蟠龍郵票」等價值上看8千萬元。（圖／記者李姿慧攝）

另全國郵展也結合「寶島風情郵票—台北市」郵票發行，該套郵票1套4枚，圖案包括直轄市定古蹟「台北郵局」、春遊賞花的熱門景點「竹子湖海芋季」、台灣首座綠建築圖書館「北投圖書館」及音樂人與愛樂民眾的新世界「台北流行音樂中心」。