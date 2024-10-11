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吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

▲民眾買炸蟋蟀，驚見碗底有鋼絲球。（圖／翻攝自臉書／我是楠梓人）

▲民眾買炸蟋蟀，驚見碗底有鋼絲球。（圖／翻攝自臉書／我是楠梓人）

記者許宥孺／高雄報導

一年一度的左營萬年季已盛大展開，民眾掃街巡禮不免會買路邊攤小吃解解饞，就有一名網友昨(10日)購買炸蟋蟀，結果吃到碗底驚見一團鋼絲球，呼籲大家在外飲食要小心。衛生局今日前往萬年季攤販稽查，發現業者至少有6項衛生缺失，要求限期改善。此外，蟋蟀並非食藥署規定的合法食用昆蟲，衛生局正在釐清來源，已要求業者停業。

民眾在網路社群表示，昨天在萬年季外帶一份炸蟋蟀回家，結果發現碗裡裡面有鋼刷，真的是嚇死，但網路上找不到老闆的電話，撥打都是空號，呼籲大家出去吃東西真的要小心，這吃下去真的不知道會怎樣。

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網友看完後紛紛表示，「路邊攤飲食，食安疑慮多」、「表示他有在洗鍋子…」、「吃完剛好清腸胃」、「那是髮菜啦」。

▲衛生局要求攤販停業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局要求攤販停業。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日中午前往該攤販，並通知業者到場接受稽查，現場檢視雖然沒看到鋼刷，但查獲作業區食品容器、食材未離地放置、未有食品從業人員健康檢查紀錄、冷凍設備溫度不符規定、未有溫度紀錄，垃圾桶未加蓋等多項缺失。

衛生局要求業者限期改善，倘若屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，蟋蟀並非食藥署規定的合法食用昆蟲，業者對此自稱「蟋蟀為人工飼養」，不過截至目前仍無法提供合法購入證明，目前衛生局還在釐清昆蟲來源。

衛生局說明，若無正當來源通路，依食品安全衛生管理法第15條第9款之規定：「從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康。」，將併依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，目前要求業者停業中。

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