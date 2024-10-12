國慶周末國道多起車禍回堵　下午4地雷路段易塞

▲國1北向337.5公里發生車禍事故，造成車流回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年國慶周末，雖然無連假，不過有民眾昨日請假連休4天，國道今(12日)也出現出遊車潮，高公局預判下午國道還有一波車潮，4大地雷路段易塞。

今天日為國慶日假期周六，截至中午12時，國道全線交通量為41.1百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1高架北向機場系統至泰山轉接道因事故也出現回堵，其餘路段均能維持行車大致正常。

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高公局表示，今日國道發生多起事故，包括上午9時29分於國1北向337.5公里處發生2輛小客車、1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於9時52分排除，造成後方車流回堵8公里；10時4分於國1北向214.8公里處發生6輛小客車追撞事故，後方車流回堵5公里；10時13分於國1高架北向43.8公里處發生2輛小客車追撞事故，也回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

高公局預判下午國道將有4大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。高公局建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。