跟騷法施行逾2年　男性犯罪占8成、通訊騷擾最大宗

▲跟騷法施行逾2年，根據內政部統計，男性犯罪占8成、通訊騷擾最大宗。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

《跟蹤騷擾防制法》通過迄今已近3年，施行逾2年，內政部長劉世芳11日主持「防制跟蹤騷擾推動諮詢小組」第二屆第1次會議。據內政部統計，跟騷犯行的行為人以男性居多，犯罪樣態統計依序為「通訊騷擾」、「盯梢尾隨」、「監視觀察」，且超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡後，行為人即未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾，落實人權保障。

內政部表示，跟蹤騷擾防制法以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」、「犯罪調查與即時保護併行」、「補充現行法之不足」及「納入跨部會協力機制」之原則立法，藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟蹤騷擾行為的效果；此外，對於可能危及被害人生命安全之緊急案件，由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低行為人再犯。

統計111年6月至113年7月跟蹤騷擾案件數據，各警察機關共受（處）理6329件跟蹤騷擾案件，當事人雙方為家庭成員或親密關係者，計有2495件(39.4%），餘各類關係合計3834件（60.6%）；行為人性別以男性較多，共5291人(83.6%)，女性則為755人(11.9%)，餘為網路騷擾等行為人性別不詳之情形，計有283人(4.5%)；被害人性別以女性5603人(88.5%)居多，男性則為726人(11.3%)。

統計各類跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多(3860次，24%)，「盯梢尾隨」次之(3482次，21.6%)，「監視觀察」則是排名第三(2886次，17.9%)。期間各警察機關共核發5,053件書面告誡，超過8成以上案件經警察機關核發書面告誡後行為人即未再犯。法院跟蹤騷擾保護令審理終結360件，核發235件，核發率65.2%。

內政部強調，跟蹤騷擾防制法自施行以來，各警察機關均以專業與積極態度審慎應對執法，透過中央與地方通力合作及個案逐案控管，持續貫徹各項防制工作，務使保護工作落實到全國每一個角落，另並呼籲民眾，男女雙方追求感情應相互尊重，對於不舒服的追求行為如制止無效，可向警察報案請求協助，以獲得適切的保護措施。