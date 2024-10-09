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南投等9縣市未送國土功能分區圖　游顥盼修國土法、暫緩2年上路

▲立委游顥喊話修法、國土法上路暫緩2年。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲立委游顥喊話修法、國土法上路暫緩2年。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國土計畫功能分區預定於114年4月30日公告實施，各直轄市、縣（市）政府依規原應於今年6月30日前將轄區功能分區圖報部審議；立委游顥認為，《國土計畫法》倉促上路，對許多縣市造成困擾和爭議，且23項子法僅完成不及7成的14項，應暫緩2年後實施，才能較為有利推動。

南投縣為尚未提報功能分區圖的9個縣市之一，縣政府上月指出，因國土管理署尚未完成土地使用管制相關子法之訂定，相關說帖亦過於片面，民眾因擔憂權利受損而陷入恐慌：自該縣功能分區圖公開展覽後，即陸續接獲800多件陳情案，為避免民眾權益受損，遂暫緩該縣功能分區提報作業，縣議會亦決議功能分區圖報部前，須取得議會同意。

▲立委游顥喊話修法、國土法上路暫緩。（圖／立委游顥辦公室提供）

立法院於1日進行總質詢，游顥質詢時關切《國土計畫法》倉促上路，造成地方很多困難，並表示「事緩則圓」，該法實施過程需更充足的時間、傳遞正確訊息給民眾，讓地方政府在推動以及使用到土地的民眾能充分理解，將爭議減到最小，並提議由立院修法延緩2年，若通過需請行政院配合。

卓榮泰答詢時回應，目前仍有9縣市尚未送功能圖，這是最大的困難，內政部在協商過程中會積極表達意見，但《國土法》上路前須冷靜考慮、理性討論，會積極跟地方溝通，希望儘快呈送計畫。

內政部長劉世芳則說，是否要修法要再跟立院探討，不過若要延緩2年實施，爭議問題還是在，也說《國土法》現在只剩下一項沒有對外公告，其他部分在預告中，已經快預告完成；游顥強調，就是有爭議，才需要因地制宜，暫緩實施，而不是得過且過。

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