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0.1秒險勝中國隊！亞洲龍舟錦標賽小龍200公尺　中華台北奪冠

▲小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第十五屆亞洲龍舟錦標賽11日在香港開賽，中華台北首日傳出捷報，以47.514秒險勝中國隊，睽違五年後拿下公開組小型龍舟200公尺錦標賽的金牌，奪冠的選手是由花蓮體中侯鴻章教練帶領的花蓮子弟。

花蓮縣體育會理事長汪錦德以中華民國龍舟協會理事長身分領隊前往，對於選手們為台灣爭光的表現，給予高度肯定。他強調，立委傅崐萁時任縣長創辦太平洋國際龍舟節，並在徐榛蔚縣長積極爭取舉辦2026世界龍舟俱樂部，均讓世界看見台灣花蓮龍舟隊實力堅強。

▲小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

小型龍舟200公尺公開組前三名隊伍合照。

亞洲龍舟錦標賽是龍舟競賽中的盛事，每兩年舉辦一次，這項賽事28年後重返香港，吸引十三個國家和地區的隊伍，計有八百名龍舟健兒參與競賽。賽事分設100公尺、200公尺、500公尺及2000公尺共四個距離，並設有公開組、混合組及女子組。

▲小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

大型龍舟2000公尺公開組第二名隊伍。

中華台北此次前往香港參賽的隊伍，包括由侯鴻章教練指導的公開組大、小龍，范良誌教練指導的女子組大龍、林輝國教練指導的混合組大龍、陳希哲教練指導女子組小龍，以及由謝祖耀教練指導的混合組小龍。

▲小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

中華台北獲得大型龍舟200公尺女子組第二名。

汪錦德理事長表示，中華台北隊的整體表現相當優異，大家發揮平時集訓的水準，為台灣爭光。他也要感謝立委傅崐萁時任花蓮縣長時創辦太平洋國際龍舟節，並在徐榛蔚縣長積極爭取2026世界龍舟俱樂部在花蓮舉辦，均讓世界看見台灣花蓮龍舟隊實力堅強。

▲小型龍舟200公尺公開組冠軍隊伍。（圖／花蓮體育會提供，下同）

中華台北隊抵達香港大合照。

這項賽事一連舉辦三天，11日在公開組小型龍舟200公尺的錦標賽裡，中華台北以47.514秒奪冠，獲得亞軍的中國隊成績是47.660秒，季軍為泰國隊，成績是48.000秒。除此之外，中華台北隊的成績還包括大型龍舟2000公尺公開組第二名、女子組第三名、混合組第四名，大型龍舟200公尺公開組第三名、女子組第二名、混合組第四名，小型龍舟200公尺女子組第四名、混合組第五名。

為我國在本次亞洲龍舟錦標賽摘下首面金牌的侯鴻章教練表示，這面金牌得來不易，面對強勁中國隊與泰國隊，他在賽前不斷叮嚀選手，專注奮力一搏，把賽前集訓發揮出來，相信自己的能力，最終選手們相當爭氣，技壓群雄，以領先0.1秒奪下金牌，再次站上自2019年奪冠後睽違五年的冠軍。

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