落實隱形建設！花蓮汙水接管率達73%　持續投注1818萬完成

▲污水下水道接管作業，極具困難與挑戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

汙水下水道建設是城市進步與永續發展的重要指標，為健全城市發展之重要公共設施，花蓮縣政府積極向中央爭取經費，獲內政部核定「113年汙水下水道建設計畫」經費1818萬元，盼能持續完善花蓮地區汙水下水道系統，提升城市整體質感，提供鄉親健康優良的居住環境。

▲▼截至今年10月初為止，花蓮市地區汙水系統用戶接管普及率達73%。

花蓮縣政府建設處表示，截至今年10月初為止，花蓮市地區汙水系統用戶接管普及率達73%，目前花蓮市與吉安鄉規劃中的北昌、太昌地區已完成工程，新城地區預計114年初竣工，一旦完工便能串連花蓮市從新城到吉安的完整汙水下水道區域，將大幅改善鄉親的居住環境品質。

污水下水道建設能改善民眾生活的公共衛生品質，也是生態環境保護之重要設施，更是象徵城市文明進步的指標，然而常被視為看不見的隱形建設，污水下水道接管作業，極具困難與挑戰，管線經常深埋在地底下，而且相當錯縱複雜，縣府及施工團隊默默付出汗水與努力，看不見的建設也要堅持落實，花蓮縣政府將持續向中央爭取預算，全面提升各項基礎建設，為鄉親的福祉來打拼。