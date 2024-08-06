林口抽水機故障汙水溢流飄惡臭！代操廠商遭重罰10萬元

▲林口抽水機故障汙水溢流飄惡臭 。（圖／新北市議員李宇翔提供）

記者戴上容／新北報導

新北市林口P07污水揚水站昨（5）日深夜突然發生一台抽水機無預警跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉，惡臭的汙水溢流至林口溪上游飄散臭味，引發當地居民與新北市議員李宇翔抗議。水利局廠商趕至修復，現場仍發生汙染情形，市府環保單位將罰款外，水利局也將依契約裁罰最高10萬元罰金。

據了解，5日晚間10時許，林口溪遭排放污水，現場阿摩尼亞臭氣飄散。新北市議員李宇翔到場開直播表示，因已非首次發生類似事件，林口頂福、下福多農民且年紀偏大，不擅長使用通報機制，只能默默忍受一切，擔心水源將汙染農作影響市民健康。他要求環保局到場稽查並重罰，也請水利局調查事發原因懲處相關人員。

水利局表示，林口P07揚水站於民國86年興建，目前委託民間廠商代為操作，這次溢流事件經調查電腦紀錄顯示，8月5日晚上10點42分發生1號抽水機疑似因負載過大，造成機組跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉，污水於抽水井內慢慢升高，晚上11點20分左右超出溢流管線流至林口溪上游大排，經接獲通報後操作人員立即至現場檢查並重新復歸，於今日凌晨零時10分，污水不再溢流至林口溪上游大排。

水利局解釋，這次是抽水機跳脫，是值班人員未注意電腦訊息，造成溢流事件，屬單一事件，溢流至林口溪之污水皆屬純有機物生活污水，不含重金屬及有毒物質，污水不會傷害農作物及水中生物，後續將依契約對廠商裁處最高罰款10萬元，另水利局也會檢討相關人員督導責任，並加強對廠商稽核及管理。