汛期來臨！新北水利局彙整阻塞熱點　清洗管線達1.5公里

▲年堵塞3次以上污水下水道管線內部沉積油塊情形 。（圖／水利局提供）

記者戴上容／新北報導

汛期來臨，為維護公共污水下水道管線排污順暢，新北市水利局透過全面檢視過去1年的污水通報堵塞紀錄，彙整出年堵塞3次以上的污水系統，提前施作預防性清疏作業，有效減少經常性堵塞情形，清洗管線長度累計約1,500公尺，至少3,000戶以上的接管用戶免受污水堵塞之苦。

水利局長宋德仁表示，為改善環境衛生、提供市民更優質的生活環境，水利局積極推動污水下水道用戶接管，累計至今已破121萬戶，為維護公共污水下水道管線運作正常，今年彙整過去1年撥打免付費清疏專線的通報紀錄，針對年堵塞頻率較高的熱點約22處，以小型高壓清洗機施行預防性清疏作業，清洗管線長度累計約1,500公尺，有效減少重複性堵塞情形。

污水下水道系統的運作仍需要民眾擁有正確使用觀念，它就像人體內部血管脈絡一樣，當油脂含量過高時，容易形成油脂結塊，縮小通水斷面導致堵塞不通，因此透過針對阻塞熱點對症下藥，洗淨污水下水道內部頑垢油脂，就可以有效降低重複性堵塞情形。

水利局表示，如遭遇污水管線堵塞可以撥打24小時污水下水道清疏免付費專線0800-885-717(幫幫我清一清)，協助進行污水外部管線的清疏，此外也提醒市民朋友，享用豐盛的佳餚後，可以先用餐巾紙或衛生紙擦拭油膩的鍋、碗、瓢、盆等餐具，再用水洗淨，可以避免過多油脂流入污水管線造成堵塞；更不要將容易造成污水管異常的菜渣、廚餘、抹布、毛髮等異物丟入水槽或馬桶內，避免造成管線堵塞不通。