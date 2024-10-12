南警掃蕩幫派、毒品、色情　聚焦打擊不法淨化治安

▲台南市警察局為維護治安、展現執法決心，10月11日起，持續不定期針對治安繁雜地區，同步加強掃蕩黑幫、毒品、色情等相關不法利益場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局為維護治安、展現執法決心，10月11日起，將持續不定期針對治安繁雜地區，同步加強掃蕩黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所進行掃蕩。

據了解，台南市安平區酒店10日清晨發生暴力鬥毆案件，市警局長林國清立即指示由刑警大隊及第四分局組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，經調查後已將涉案人員拘提到案，全案將依刑法聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌偵辦，並持續深入追查犯罪動機、釐清案情。

市警局長林國清表示，對於依附、圍事、賴以為生的行業及養生館、撞球館、KTV等易聚集之特種行業處所、易施用毒品、淪為詐騙集團囚虐之旅（賓）館、易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所，強力執行臨檢取締。



11日掃蕩專案臨檢總計動員警力334名，以區塊封鎖方式，實施高強度威力掃蕩，專案期間共計查獲各類案件25件，毒品案4件(第三級毒品愷他命1.1克、第三級毒品依托咪酯3罐〔毛重151.41公克〕及菸彈35只〔依托咪酯毛重220.49公克〕)、通緝犯3人、酒後駕車公共危險4件、違反菸害防制法14件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰，展現維護治安決心。

市警局長林國清表示，絕不允許不法分子聚眾鬥毆，擾亂社會秩序，危害本市治安，將持續掃蕩及打擊幫派組織，提供市民一個優質的宜居環境。