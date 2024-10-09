摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場！警抄百萬毒品　住2天就換房3嫌落網

▲高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場，警逮3嫌！查扣市價破百萬元煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鑑於3級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）濫用問題日益嚴重，鼓山分局報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，歷經3個月的蒐證、跟監，昨（8）日在高雄橋頭一間汽車旅館一舉破獲「喪屍煙彈」分裝場。警方現場查扣煙彈市值估約百萬元，可製成450顆煙彈，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

鼓山分局在偵辦毒品案時，掌握29歲詹姓男子販賣「喪屍煙彈」的相關情資，隨即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，警方經過近3個月的蒐證、跟監後，掌握詹嫌行蹤，遂向高雄地檢署、地方法院聲請拘票與搜索票，於10月8日上午8時許，在高雄市橋頭區某汽車旅館內，一舉破獲依托咪酯分裝場。

▲警方所查扣的托咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，約市價新台幣百萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場逮捕主嫌詹姓男子，以及其共犯40歲呂姓女子與32歲周姓男子，並於房內搜出依托咪酯煙油原料毛重約896公克、分裝瓶、K煙及安非他命毛重約10公克等多項證物。警方指出，這次所查扣的托咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，市價近新台幣百萬元。

據了解，詹姓主嫌行事狡猾，利用汽車旅館的隱密性作掩護，長期以來將旅館當作分裝「喪屍煙彈」的工作場所，並且每次入住不超過兩天，以規避警方追查。警方為避免打草驚蛇，於旅館埋伏多時，趁呂嫌準備外出時，先將其控制，隨即突入房間，當場控制仍在休息中的詹嫌及周嫌。

▲高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場，警逮3嫌！查扣市價破百萬元煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在現場發現依托咪酯煙油未經掩蓋便直接在桌上，詹嫌見大勢已去，未作反抗，配合警方進行搜索，全案警詢後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。