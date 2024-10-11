颱風天困家中…他自製「喪屍煙彈、煙油」遭逮！藏大量毒品慘了

▲新北瑞芳警逮獲製毒嫌犯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北警方9月間接獲線報，一名32歲王姓男子在住處製造、分裝喪屍煙彈及毒咖啡包，隨即成立專案小組佈線偵辦，循線趁著山陀兒颱風風雨最大時，一舉將王男逮獲，並起出安非他命、大麻、咖啡包、喪屍煙彈、喪屍煙油等物，依違反毒品危害防制條例將他移送偵辦。

瑞芳警分局9月間接獲線報，33歲王姓男子於其住處有製造、分裝第三級新興毒品依拖咪酯（喪屍煙彈）及卡西酮（毒咖啡包）後販售，謀取暴利，隨即成立專案小組，積極佈線偵辦，針對王男實施月餘跟監、蒐證，調閱百支監視器後，比對並過濾出王男的真實身分，並蒐集其不法犯罪事證。

警方向新北地院申請搜索票獲准後，於山坨兒颱風來襲風雨最大時，趁犯嫌疏於防備之際，持搜索票至王男住處將其查緝到案，當場起獲第二級毒品安非他命1包（毛重：4.2公克）、第二級毒品大麻1包（毛重：19.8公克）、毒品咖啡包207包、咖啡包封口機1台、毒品咖啡包分裝袋200包、咖啡粉1盒、依托咪酯煙彈19顆（毛重：120公克）、依托咪酯煙油7瓶（毛重：196公克）、空煙彈12顆、霧化器1支、IPHONE手機1支等贓證物，全案依違反毒品危害防制條例罪將王姓男子移請新北地檢署偵辦。

警方指出，本次查獲毒品數量龐大，若成功製成第三級毒品依拖咪酯（喪屍煙彈）及毒品咖啡包（卡西酮）並流入國內，對社會治安及青少年人口將有極大之危害。

瑞芳警分局長李智源表示表示，為共同打擊毒品犯罪，檢警將持續加強打擊不法毒梟，任何線索情資，均會指定專責隊積極查緝，溯源毒品上游，向不法份子宣示澈底打擊毒梟及跨國運輸毒品的決心。