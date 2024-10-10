重陽節「罕見」遇天赦日　唯一禁忌曝！命理師點名4種人去拜玉帝

▲重陽節巧遇「天赦日」，命理師建議民眾可去廟裡拜拜向玉皇大帝懺悔。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者曾羿翔／綜合報導

11日（農曆9月9日）就是九九重陽節，剛好也是天赦日。民俗專家楊登嵙對此表示，如此巧合上一次是出現在36年前，可說是十分罕見，在這天祈福說好話、做好事，基本上都是百無禁忌，「唯一不宜殺生」，因為上天有好生之德。

楊登嵙建議，民眾可善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

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▲「天赦日」又稱「百無禁忌日」，相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子。（圖／資料照）

楊登嵙也點名4類人，包括查無病因且久病不癒、事業不順、求身體健康以及求官司化解者，都可去廟裡向玉皇大帝祈求，會特別靈驗。而何時是最佳祭拜時間？楊登嵙也解答，天赦日當天早上5點到下午3點是最佳時間，需準備的供品有清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙、手寫懺悔文等物。

其中帶殼桂圓12顆象徵一年12個月破繭而出、開運；金紙則包括天公金、福金、壽金、刈金、補運錢。據了解，重陽節是古代驅凶避邪之日，數字9為陽數之最，也是陽氣最重的日子。