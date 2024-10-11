明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣隨東北季風消長出現變化，今明兩天仍受東北季風影響，北部和東半部偶有降雨，中南部為午後雷陣雨，今晚到明晨仍可能出現20度低溫，下周東北季風減弱，氣溫回升；未來仍可能有熱帶擾動發展。

▲東北季風影響，北東偶有局部雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣相對單純，主要是東北季風消長造成天氣影響，東北季風影響以桃園以北、東半部為主，中南部未來一周影響不大，要留意午後雷陣雨。

今天台灣附近吹東北風，官欣平表示，今天受東北季風影響，北台灣包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有零星降雨，高屏山區中午過後降雨較多，有局部大雨，白天多數時間可見陽光；周六、周日仍受東北季風影響，偶有較多水氣，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花東沿海有局部雨，中南部白天穩定，午後中南部山區也有降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周四東北季風減弱，官欣平指出，台灣附近風向轉偏東風，北海岸、東半部有局部雨，中南部及山區午後有局部降雨。

溫度趨勢方面，官欣平說明，清晨溫度明顯涼，周日(13日)東北季風減弱，白天溫度回升；其中今天晚上到明天清晨北部和宜蘭可能出現20度22度溫度，中南部溫度也稍降，今天有局部地區已出現20度以下，白天溫度回升，北台灣27度，中南部可到30度，周日後北台灣溫度回升與中南部類似。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

另未來仍有熱帶擾動發展跡象，官欣平表示，現在南海、菲律賓到遠方海域還是低壓分布，預計10月中下旬都還是較低壓型態，低緯度海溫較暖適合熱帶系統發展，未來仍可能有熱帶系統生成機會，但生成狀況較隨機，時間點尚未有共識，有可能生成熱帶系統，但位置還不確定。

官欣平指出，目前將陸續進入秋季、冬季，10月和11月東北部、宜蘭雨季要開始，東北季風南下會對迎風面地區造成降雨，南邊海域海溫高，東北季風南來造成東半部迎風面地區較大降雨，是10到11月季節的特徵，冷空氣下來若遇到南邊較暖空氣，交互作用下也可能造成劇烈降雨，若熱帶系統後續從南邊通過，也會有明顯劇烈降雨，但要依照當時天氣大氣配置而定。