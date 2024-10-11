　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣隨東北季風消長出現變化，今明兩天仍受東北季風影響，北部和東半部偶有降雨，中南部為午後雷陣雨，今晚到明晨仍可能出現20度低溫，下周東北季風減弱，氣溫回升；未來仍可能有熱帶擾動發展。

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，北東偶有局部雨。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣相對單純，主要是東北季風消長造成天氣影響，東北季風影響以桃園以北、東半部為主，中南部未來一周影響不大，要留意午後雷陣雨。

今天台灣附近吹東北風，官欣平表示，今天受東北季風影響，北台灣包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有零星降雨，高屏山區中午過後降雨較多，有局部大雨，白天多數時間可見陽光；周六、周日仍受東北季風影響，偶有較多水氣，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花東沿海有局部雨，中南部白天穩定，午後中南部山區也有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周四東北季風減弱，官欣平指出，台灣附近風向轉偏東風，北海岸、東半部有局部雨，中南部及山區午後有局部降雨。

溫度趨勢方面，官欣平說明，清晨溫度明顯涼，周日(13日)東北季風減弱，白天溫度回升；其中今天晚上到明天清晨北部和宜蘭可能出現20度22度溫度，中南部溫度也稍降，今天有局部地區已出現20度以下，白天溫度回升，北台灣27度，中南部可到30度，周日後北台灣溫度回升與中南部類似。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

另未來仍有熱帶擾動發展跡象，官欣平表示，現在南海、菲律賓到遠方海域還是低壓分布，預計10月中下旬都還是較低壓型態，低緯度海溫較暖適合熱帶系統發展，未來仍可能有熱帶系統生成機會，但生成狀況較隨機，時間點尚未有共識，有可能生成熱帶系統，但位置還不確定。

官欣平指出，目前將陸續進入秋季、冬季，10月和11月東北部、宜蘭雨季要開始，東北季風南下會對迎風面地區造成降雨，南邊海域海溫高，東北季風南來造成東半部迎風面地區較大降雨，是10到11月季節的特徵，冷空氣下來若遇到南邊較暖空氣，交互作用下也可能造成劇烈降雨，若熱帶系統後續從南邊通過，也會有明顯劇烈降雨，但要依照當時天氣大氣配置而定。

ET快訊
26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了
快訊／哆啦A夢聲優辭世
和解飯登場　韓國瑜一路「好」進場、卓榮泰問了這句
東隆宮爆逼宮！　吸2000人罷免
亞洲交通最糟城市　「台灣3城市」進前10名
AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實
張書維性侵女記者　硬不起來逼口交...判3年2月定讞
LIVE／左營萬年季女驚悚亡！大學生雙載噴飛不治　皇池偷拍狼
致詞10分鐘！國慶焰火延遲施放　張麗善笑回：花那麼多錢不講就
女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了

兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」：先去國稅局

月經來不可拿香？　土地公廟解惑：難道大小便比較乾淨？

一票用戶「Word檔被自動刪除」慌了　官方曝解方：避免2種檔名

長榮奪「全球最佳航空公司」第9名　10月推全新商務艙過夜包

侯友宜親揭崁頂市民活動中心啟用　承諾淡海新市鎮教育設施提升

強烈磁暴「可見極光地區曝」！專家：台灣GPS定位受干擾

亞洲交通最糟城市　前10名曝「台灣3城市」上榜！最塞不是台北

「100分男友」手機隨她看　真相綠炸！劈腿4女還上床

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了

兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」：先去國稅局

月經來不可拿香？　土地公廟解惑：難道大小便比較乾淨？

一票用戶「Word檔被自動刪除」慌了　官方曝解方：避免2種檔名

長榮奪「全球最佳航空公司」第9名　10月推全新商務艙過夜包

侯友宜親揭崁頂市民活動中心啟用　承諾淡海新市鎮教育設施提升

強烈磁暴「可見極光地區曝」！專家：台灣GPS定位受干擾

亞洲交通最糟城市　前10名曝「台灣3城市」上榜！最塞不是台北

「100分男友」手機隨她看　真相綠炸！劈腿4女還上床

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

Gogolook海外布局成效亮眼　9月、Q3營收均寫下歷史新高

韓女作家韓江勇奪諾貝爾獎　《黑白大廚》「他」驚喜亂入受訪

吃和解飯前先喊話　黃國昌再籲行政院遵守三讀通過法律

兩院和解飯開張　卓榮泰、韓國瑜先聯手「暖送守候媒體餐盒」

影射對方是傀儡　李濤李豔秋和解李四端

大亨幫逃亡獲輕判檢提上訴　載朱國榮偷渡...豪華遊艇曝光

26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了

颶風衛星圖驚見「死亡骷髏」！　密爾頓狂虐美國已釀16死

朝野和解飯中午登場！　傅崐萁喊話：政者要有格局、有大肚

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

生活熱門新聞

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

下周防秋老虎「高溫回到3字頭」　再變天時間出爐

甜點一級戰區！知名麵包店插旗台中美術館商圈

鹽酥雞開店當天就氣爆　老闆「二度灼傷」仍年收破億

台北車站B3大改造！設計圖曝光

強烈磁暴發生中！鄭明典示警：影響無線通訊、電力系統

大樓管理員「自備筆電打遊戲」　他公開監視器怒轟！兩派網友吵翻

今晨17.6度℃「3地區有雨」　明晚大台北水氣增

更多熱門

相關新聞

強烈磁暴「可見極光地區曝」！專家：台灣GPS定位受干擾

強烈磁暴「可見極光地區曝」！專家：台灣GPS定位受干擾

中央氣象署昨（11日）發布磁暴特報，預估影響約54小時。專家指出，類似狀況在5月發生過，這次對台灣影響很低，頂多是全球衛星定位系統（GPS）會有些許干擾，影響最大是中高緯度電力與通訊系統，但現在多數國家都有防範機制，故整體影響不會太大，比較明顯在極光，預估在南北緯41至45度就可看到極光。

下周防秋老虎「高溫回到3字頭」　再變天時間出爐

下周防秋老虎「高溫回到3字頭」　再變天時間出爐

強烈磁暴發生中！鄭明典示警：影響無線通訊、電力系統

強烈磁暴發生中！鄭明典示警：影響無線通訊、電力系統

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

「宜蘭進入雨季」　氣象專家：共伴效應導致異常降雨

「宜蘭進入雨季」　氣象專家：共伴效應導致異常降雨

關鍵字：

天氣氣象氣象署東北季風降雨溫度熱帶擾動

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面