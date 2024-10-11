下周防秋老虎「高溫回到3字頭」　再變天時間出爐

▲周日到下周轉東風，溫度回升，有秋老虎天氣感受。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風加上輻射冷卻作用，今(11日)晨最低溫出現在苗栗三灣17.6度，東北季風將影響到明天周六，周日起至下周風向轉東風，溫度上升，白天高溫仍有機會到30度，有秋老虎天氣感受；下波變天將出現在下個周末(19日)，北東可能轉雨，溫度將再轉涼下降。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周一南下影響台灣的這波東北季風目前持續中，今日清晨配合輻射冷卻作用，最低溫出現在苗栗三灣的17.6度，基隆七堵18.3度，新竹峨嵋18.4度。這波東北季風影響到周六，今明兩天水氣偏少，除迎風面大台北、東半部偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後局部熱對流降雨外，大部分地方多雲到晴，維持穩定天氣型態。

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溫度方面，吳聖宇說明，今天北部、東半部白天高溫26到28度，中南部高溫可以來到31到33度，南北間有較大溫度差距。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫仍有機會降到20度上下，日夜溫差變化較大。明天北部、東半部溫度漸有回升趨勢，白天高溫將回升到28到30度，中南部持續可達31到33度高溫，夜晚清晨則還是偏涼，持續要注意日夜溫差變化。

周日風向轉偏東風，並維持到下周，吳聖宇指出，整體環境水氣有稍為增多趨勢，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流陣雨或雷雨，熱對流發展區域可能有局部單點比較大雨勢機會。雖已進入10月，但是因為東北季風強度不夠，這種類似夏天的天氣型態仍會發生，只是相比真正的夏季相對溫和。各地溫度也會偏高偏暖，下周包括北台灣、東半部，白天高溫有機會到30度以上，頗有秋老虎天氣的感覺。

下波變天將在下周末登場，吳聖宇表示，再下一輪的東北季風增強可能要等到下個周末(19日~20日)左右，迎風面地區天氣會再有變化，溫度也會再有轉涼下降的機會，不過目前來看下一波東北季風的強度仍然不強，影響程度有待觀察。