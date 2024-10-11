太陽風暴「強烈磁暴」來襲　地球大範圍夜空可見極光

▲太陽風暴引發強烈磁暴。（圖／中央氣象署）



文／中央社

美國氣象預報機構預測，太陽風暴引發的強烈磁暴即將在10日來襲，可能產生美國遠至南方阿拉巴馬州都可見的極光。

法新社報導，上述天文現象發生於接近或正值太陽11年週期高峰之際，此時太陽的活動加劇。

今年5月，地球曾經歷20年來威力最強的磁暴，並產生遠離南北極的夜空均可見的五彩極光。

太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）預報員達爾（Shawn Dahl）今天向記者簡報指出：「目前預估磁暴將在美東時間明天早上至午夜抵達（地球），並且可能持續至隔天。」

▲氣象署也發布磁暴特報。



由於這個朝向地球的日冕物質拋射（Coronal Mass Ejection, CMEs）行經太空的速度達每小時250萬英里（約400萬公里），太空氣象預報中心已啟動等級4的磁暴觀測，今年5月則是啟動最高的等級5觀測，不過最終觀測等級可能低於或高於G4。

當日冕物質拋射撞擊地球的磁層就會產生磁暴，干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，像是去年10月的「萬聖節風暴」（Halloween Storms）即造成瑞典大停電，使得南非的供電基礎設施受損。

不過專家表示，對於住在緯度恰當地區的民眾而言，美國可能南至北加州和阿拉巴馬州的居民，在避開城市光害的夜空裡，有機會清楚看到極光。