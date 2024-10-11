就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿德（化名）去年8月間被檢舉違規穿越平交道，因而收到一張6萬7500元的罰單，還要吊扣駕照12個月，他不滿提出行政訴訟。但台中高等行政法院法官勘驗檢舉影片之後，發現在阿德駛越平交道前2秒，背景聲音就有警鈴的聲響，因此不採信他的說詞，裁定駁回。

▲阿德自認沒有違規穿越平交道。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿德去年8月間騎車行經台中市清水區海濱路鐵路平交道，因違規穿越平交道被民眾錄影檢舉，事後收到一張6萬7500元的罰單，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿德不滿提出行政訴訟，他強調，當時自己跟在一輛黑色汽車後面，汽車駕駛為了躲避另一名騎士而跨越車道，他直到汽車通過才發現前面有人，這才緊急閃躲，當時平交道的警鈴還沒有響起，是他閃躲時黃燈才亮起，因為情況緊急，如果緊急剎車可能會造成自身危險，所以他選擇專注於前方。

台中市交通事件裁決處則認為，依據檢舉影片看來，阿德是在警鈴響起且閃光燈開始運作時，未減速繞過前方機車騎士，加速闖過平交道，顯然不是「緊急閃避機車」，依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官勘驗檢舉影片，阿德的機車行駛至平交道前方停止線之前，閃光燈已經開始閃爍，他仍向左側偏移超越前方騎士，接著背景聲音明確錄到警鈴的聲響，他還是繼續前進駛越平交道，剛通過1秒平交道上的遮斷器就開始下降。

法官認為，在阿德駛越平交道前2秒，閃光燈和警鈴都已經開始運作，他應該暫停行駛，卻還是繼續前進，搶在遮斷器放下之前通過平交道，符合道路交通管理處罰條例第54條第1款「警鈴已響、閃光號誌已顯示，闖鐵路平交道」之違規行為，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。