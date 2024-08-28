駕駛闖紅燈自曝酒駕　苦求「快拉出來了」下秒拉鐵門挨罰18萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）去年12月間闖紅燈被警方攔查，當場自己坦承酒駕，接著又聲稱急著上廁所，返家進入屋內後就不出來，親友甚至拉下鐵門，因而吃上一張酒駕拒測的18萬元罰單。阿德不滿提出行政訴訟，但台中高等行政法院法官認為，是他自己阻斷警員執行職務（包含權利告知），展現出拒測之意，原處分並無不妥，最終裁定駁回。

▲阿德在酒測前聲稱想拉肚子，「廁遁」一次挨罰18萬元。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年12月間因開車闖紅燈被警員攔查，他當場自行向警員坦承酒駕，但當警員請他對酒精感知器吹氣時，又聲稱急著上廁所，經警員同意之後，他進入屋內數分鐘都沒有出來，接著親友竟拉下鐵門，將警員擋在門外，事後他被依酒駕拒測開罰18萬元罰鍰、吊銷駕照3年。

阿德提出行政訴訟並表示，當時警員沒有踐行權利告知義務，也沒有告知拒測的法律效果，而且在警員同意讓他進入住宅如廁之後，他反覆表明自己願意接受酒測，並無刻意躲避、拖延；至於鐵門的問題，當時屋子裡還有其他租客，是租客關閉的，不能因為租客的行為就認定他有消極拒測的意思。

台中市交通事件裁決處則認為，阿德從警員同意讓他進入住宅如廁，直到密錄器影片結束，他都沒有再出現，鐵門是由阿德的親友強行關閉，顯然他進入住宅並非因為「腹瀉」，而是想藉此躲避酒測，確實屬於「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」的違規行為。

台中高等行政法院法官檢視筆錄後發現，阿德是在住處外被警員攔查，當時屋內有一名年輕男子（阿德的親友）被叫出來，當警員要求進行酒測，他隨即表明快要拉肚子，並在警員同意之下進入屋內如廁，大約6分鐘之後親友竟當著警員的面直接拉下鐵門。

法官表示，依法規定，若受測人使用不正確手段讓警員無法盡到告知權利的義務，應認為受測人已展現拒絕接受酒測之意，此時是警員客觀上無法盡到道交條例第19條之2第5項之義務，而非不願為之；此外，警員從攔查阿德闖紅燈至被鐵門拒於門外，全程均有錄影，這部分並無瑕疵。

法官認為，阿德違規事證明確，無視警員欲進行酒測，進入屋內後關閉門窗阻斷警員執行職務（包含權利告知），他的行為已經展現出拒絕酒測之意，原處分並無違誤，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。