未禮讓行人「快速通過」挨罰6千　駕駛曝原因逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年8月間開車行經台中市北區崇德路一段與崇興路二段，因未禮讓行人遭檢舉，挨罰6000元；他不滿提出行政訴訟並表示，當時左前方有違停車輛擋住視線，加上該路口車流量很大，他來不及停讓又怕後方車輛追撞上來，這才快速通過。台中高等行政法院法官日前審理之後，認為原處分於法不合，裁定撤銷。

▲阿輝被違停車輛擋住視線，來不及暫停禮讓行人，卻因此吃上罰單。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

阿輝在判決書中主張，他接到罰單之後，曾前往警局觀看民眾的檢舉影片，並直接告知警員，當時是因為左前方有車輛違停在黃網線上，擋住視線，他直到越過違停車輛才看見行人，根本來不及反應，加上該路口車流量很大，網狀線也禁止臨時停車，為了避免交通阻塞，他只能快速通過，以免後方車輛撞上。

台中市交通事件裁決處則認為，根據採證影像顯示，阿輝的車輛進入行人穿越道之前，已經有行人穿越，他沒有暫停禮讓，並在與行人相距大約2組枕木紋的距離搶先通過，縱使不是故意為之，仍有過失，理應受罰。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視採證光碟，發現阿輝在到達行人穿越道之前，確實有行人在行人穿越道上，但也的確有一輛違停轎車，恰巧遮蔽住行人，等到阿輝發現時，已經距離行人很近，反應時間極短，縱使他減速慢行，也無法停止穿越行人穿越道。

法官認為，阿輝欠缺違反道交條例第44條第2項規定之故意或過失，原處分於法不合，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。