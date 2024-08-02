27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉「車道中暫停」挨罰2.4萬

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿隆（化名）去年10月間開車行經台中市南區建國南路一段與西川一路路口，27秒內2次禮讓行人過馬路，卻遭其他駕駛檢舉「非遇突發狀況，在車道中暫停」，事後收到2.4萬元罰鍰的罰單。台中高等行政法院審理之後，認為原處分有違誤，裁定撤銷。

▲阿隆停車禮讓行人過馬路，卻遭人檢舉。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

阿隆去年10月11日開車行經台中市南區建國南路一段與西川一路路口，被其他駕駛檢舉有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，經警方製單舉發，被依道交條例第43條第1項第4款、第24條第1項、第63條第1項、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條及其附件「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」的規定，裁處罰鍰2.4萬元，並記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿隆不滿，一狀告上法院。台中高等行政法院法官勘驗筆錄之後認為，事發當日傍晚6時1分0秒，阿隆開車行經該路口，尚未右轉時，因為有行人穿越斑馬線，於是暫停等待行人通過；傍晚6時1分27秒左右，車子在右轉過程中，又有行人、騎乘自行車的兒童穿越斑馬線，他只好再次停下，等到行人全部穿越完畢才通過路口。

法官認為，事發時間剛好是下班時段，該路段人、車眾多，阿隆為了禮讓行人暫停2次，難認符合道交條例第43條第1項第4款之「非遇突發狀況，在車道中暫停」，也沒有造成往來人、車危險之故意或過失，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷。