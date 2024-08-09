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社會 社會焦點 保障人權

吃完薑母鴨坐機車上挨罰酒駕　台中男「不會發動」逆轉撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年10月間吃完薑母鴨準備走路回家，因為朋友順路可以搭載，他便先在附近租借共享機車，卻遭警員認定酒駕開罰2萬2500元。台中高等行政法院檢視警方密錄器影像後發現，阿榮曾表明不會發動共享機車，還讓警員幫忙看一下，因此認定當時機車尚未發動，不符合酒駕要件，最終裁定撤銷原處分。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿榮被認為酒駕，挨罰罰鍰2萬2500元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年10月間在台中市某路段租借共享機車，因為坐在機車上面使用手機，被路過的警員盤查，經酒測吐氣之酒精濃度達0.18mg/L，事後挨罰罰鍰2萬2500元、吊扣駕駛執照12個月，還要應參加道路交通安全講習。

阿榮不滿提起行政訴訟，他表示，自己當時是去朋友家吃薑母鴨，本來打算走路回家，剛好有另一名朋友在附近吃宵夜，對方說可以順路載他一程，便先在附近尋找共享機車，正要移動車輛檢查是否可以正常運作時，就被警員攔查，他並無做出任何駕駛行為。

台中市交通事件裁決處則認為，當時機車大燈開啟、車身移至外側車道，阿榮頭上也戴著安全帽並乘坐於機車上，顯然正要準備騎車離去，已具有駕駛行為，依法開罰並無不妥。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視警方密錄器影像，發現警員一開始是因為阿榮坐在機車上使用手機，所以上前勸阻，阿榮向警員表明不懂怎麼發動共享機車，警員還提醒他要先下載App，之後才進行酒測。

法官認為，該款共享機車即使車燈亮起，也不代表已經啟動電門，而阿榮當時跨坐在機車上，雙腳著地，未見有任何操控機車行進的行為，他甚至還向警員表明不知道如何發動，可見當時機車尚處於無法行駛的狀態，顯然不符合酒駕要件，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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