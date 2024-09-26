外送員紅燈迴轉「警面前騎走」挨罰1萬　結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

外送員阿強（化名）去年8月間因紅燈迴轉被警員攔停，但他沒有停車受檢，事後被開罰1萬元罰鍰。不過，台中高等行政法院法官審理之後，發現警員當時站的位置容易被誤會為行人或保全，就算阿強有注意到警員的手勢，反應時間也只有短短1秒鐘，最終認定阿強並非故意拒絕稽查，裁定撤銷原處分。

▲阿強被認為拒檢逃逸，因而挨罰1萬元罰鍰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年8月間騎車行經台中市西屯區市政北七路與惠中路路口，因紅燈迴轉被警員攔停，但他沒有停車受檢，反而繼續騎車離開現場，因而被認為有「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」，挨罰1萬元罰鍰、吊扣駕照6個月，還要參加道路交通安全講習。

阿強提出行政訴訟並表示，當時他迴轉之後立即駛入百貨公司的地下車道，需要注意前方路況，所以沒有看到路邊有警員，而且警員當時站的位置是保全平時站的地方，他無法立即辨別身分，加上沒有聽到警哨聲，便離開前去取餐，不是故意逃避取締。

交通部公路局台中區監理所則認為，警員在看見阿強紅燈迴轉時就吹響警哨，還做出手勢、呼叫阿強靠路邊停車受檢，阿強不可能沒有注意到，況且實務見解認為，只要警員客觀上有攔停的行為，無論行為人主觀上是出於故意或過失不服從指揮而駛離現場，均構成處罰條例第60條第1項的違規行為。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視警員的密錄器影像畫面，發現阿強在迴轉之後確實立即轉入百貨公司地下停車場通道，為了避免發生擦撞，理應特別注意前方路況；而警員站的位置緊鄰停車場入口處的告示牌後方，旁邊還有一名正在指揮人車往來的保全，以及其他行人，從客觀第三人角度觀察，阿強的確有能將警員誤認為行人或保全。

法官接著指出，阿強曾與警員交會而過，過程中沒有停頓，視線也沒有看向警員，如果他有注意到警員的攔停動作，反應時間也只有短短1秒鐘，更何況他是「緩速」經過警員，與一般加速逃離、閃避警員的拒檢者不同。

法官表示，從現有證據看來，都無法證明阿強有拒絕稽查而故意逃逸的行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。