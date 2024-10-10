世紀颶風來襲！拜登取消出訪　澤倫斯基證實「烏克蘭峰會延期」

▲拜登因颶風來襲決定取消前往德國，澤倫斯基證實，峰會已延後舉行。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）原定9日晚間抵達柏林進行4天國是訪問，並出席在美國空軍基地舉辦的烏克蘭峰會。不過，由於世紀颶風「密爾頓」將登陸佛州，拜登決定留在國內應對天災，烏克蘭總統澤倫斯基證實，峰會已延後舉行。

綜合外媒報導，拜登原定9日晚間抵達柏林進行4天國是訪問，此行重點為與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及英國首相施凱爾（Keir Starmer），共同參與12日於德國拉姆施坦（Ramstein）美國空軍基地所舉辦的烏克蘭峰會。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日證實，由於拜登延後出訪德國，因此峰會決定延後舉行，目前尚未確認新的日期，「我們理解，新的時間可能很快會準備好。」澤倫斯基先前表示，他將在拉姆施坦峰會上，將烏克蘭的勝利計畫提交給各國領導人和國防單位。

目前澤倫斯基正在歐洲與盟友會面，預計將與蕭茲進行會談；還預計與教宗方濟各（Pope Francis）會面，並在羅馬和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）進行會談。

白宮聲明，拜登得知「密爾頓」（Milton）可能成為美國百年來最嚴重的颶風之一後，決定留在國內應對天災，表示這個時候不能離開美國，應專注面對眼前來自自然災害的挑戰。

據「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）報導，拜登推遲訪問的決定讓德國政府感到意外，白宮新聞稿發出幾小時前，柏林都未收到任何取消訪問的消息，推測拜登應是緊急做出的決定。

「密爾頓」預計9日夜晚將登陸佛羅里達州西海岸，佛州政府已下令進行大規模撤離，預估帶來的巨浪與強風將對當地造成嚴重破壞。