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瞄準以軍！真主黨轟炸黎巴嫩邊境　以色列北部響空襲警報

▲▼以色列黎巴嫩邊境情勢緊張。圖為以色列北部的以軍坦克。（圖／路透）

▲ 以色列黎巴嫩邊境情勢緊張。圖為以色列北部的以軍坦克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列聲稱擊斃黎巴嫩真主黨2名領袖繼任者後，真主黨聲明宣布，9日發射砲彈與火箭彈，攻擊黎巴嫩邊境村莊拉布內赫（Labbouneh）附近的以色列士兵，以色列北部響起空襲警報。黎巴嫩也持續遭到以軍轟炸，多達25%領土的居民被要求撤離。

《路透》報導，以軍連夜轟炸真主黨據點所在的貝魯特南郊後，以色列北部9日上午響起空襲警報；而在黎巴嫩南部的地面攻勢仍在持續，以軍稱8日至9日的3名士兵重傷，真主黨則聲稱已將以軍擊退。

以色列國防軍（IDF）表示，9日上午攔截2枚從黎巴嫩射向以色列港口城市海法南部卡梅爾（Carmel）及瑪拿西（Menashe）地區的火箭彈，海法與特拉維夫之間的沿海古城凱撒利亞（Caesarea）也發布空襲警報。

以色列此前於8日指出，偵測到從黎巴嫩發射的180枚火箭彈，其中約100枚瞄準海法地區，大部分被攔截，但也有部分擊中亞姆村（Yam）及莫茨金村（Motzkin）郊區。

以軍9日稍早再度向黎巴嫩南部平民發出警告，「為了你們的安全，在進一步通知以前，請勿返回家園」，「任何往南去的人都有生命危險」。以色列已向黎巴嫩南部100多座村莊與社區發布疏散令，據聯合國說法，黎巴嫩有1/4領土都在疏散令範圍內。

另一方面，有以色列官員向CNN透露，總理納坦雅胡9日將與美國總統拜登通話，兩人已長達數周未直接對談。 此前有報導指出，納坦雅胡指示國防部長葛朗特（Yoav Gallant）8日不要前往美國，與美國防長奧斯汀會晤，因為他希望先和拜登談話。

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