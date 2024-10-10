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全球獨有130米電彈軌道　076兩棲攻擊艦雙艦島吊裝完成

▲▼正在滬東中華造船廠某乾船塢內建造的076型兩棲攻擊艦首艦，被拍攝到雙艦島已吊裝完畢。（圖／翻攝自微信公眾號「放飛的季節」）

▲076型兩棲攻擊艦首艦雙艦島已吊裝完畢。（圖／翻攝自微信公眾號「放飛的季節」）

軍武中心／綜合報導

爭取海上強權地位，大陸正在建造的076型兩棲攻擊艦近日被捕捉已吊裝2座上層建築，等於確定了該艦採用雙艦島設計，進一步優化日後作戰時的航空行動。事實上，076最受到矚目就是裝了一條130米的電磁彈射軌道，必要時殲-35、空警-600皆可上艦，在一定程度上具備輕型航空母艦的作戰能力。

目前仍在滬東中華造船廠某乾船塢內建造的076型兩棲攻擊艦首艦，已完成雙艦島吊裝的工作。有分析指出，雙艦島中一個可以專門用於導航和其他主要與船舶相關的任務，而另一個專門用於控制飛行操作，主要針對攻擊-11無人機等在內的增強型艦載航空聯隊。

076的建造可說是打破過去大眾對於兩棲攻擊艦的認知，該艦是全球首款出現設置有機庫、塢艙、車輛艙、物資艙、作戰人員艙等相關艙室，同時擁有一條電磁彈射軌道。這條電彈裝置主要除了能彈射起飛20噸的攻擊-11無人機外，也有能力彈射30噸的殲-15B、殲-35和空警-600，代表著076兩棲攻擊艦將兼顧航母和攻擊艦兩種綜合作戰能力。

▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

▲▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

美國媒體曾依照商業衛星圖像做出分析，認為076約長263米、寬43米，體型介於075型兩棲攻擊艦（長239米、寬32米）及福建艦航母（長316米、寬84米）之間，預估滿載排水量將超過5萬噸。此外，076的飛行甲板將達到1萬3500平方公尺，這個數據已非常接近美軍尼米茲級核動力航母的1萬8000平方公尺。

當然作為全球獨一無二擁有130米電磁彈射軌道的兩棲攻擊艦，必要時076可以全部換裝固定翼艦載機，成為一艘常規航母，將可彈射滿彈滿油的艦載戰鬥機、預警機，全面增加艦載機群的作戰能力。該艦未來的問世服役，將成為全球噸位最大、綜合作戰能力最為強悍的兩棲攻擊艦。

▼出現在航母遼寧艦飛行甲板上的殲-35。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼遼寧艦飛行甲板上出現殲-35隱身艦載機的身影。（圖／翻攝自大陸網站）

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