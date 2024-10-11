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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和解飯今午登場　卓榮泰：期待是很輕鬆、但有願景的餐敘

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在國慶演說中，特別感謝立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰開啟朝野合作，促成朝野黨團會商，而今（11日）中午也將進行行政、立法間的「和解飯」。對此，卓榮泰受訪時說，會很輕鬆愉快地談一談過去這段時間的事情，並且很嚴肅面對國人期待要解決的事項，期待中午會是一個很輕鬆、但是有願景的餐敘。 

卓榮泰說，國家中央政府總預算不僅是政府賴以執行明年的政策計畫，更是攸關到全體國人在各種教育、福利，以及公共建設、科技發展上面最重要的一個國家中央政府最重要的施政計畫，「很謝謝總統在昨天的國慶大典上面也公開地呼籲，也希望能夠儘速地進行有效的朝野共同合作」。

卓榮泰表示，今天中午，韓院長跟他、三個黨團的三長都已經安排好時間，「我們會很輕鬆愉快地來談一談過去這段時間，在國會裡面、在整個國家、人民所最關切的事情，而且我們會很嚴肅地去面對未來我們必須要去解決的，甚至國人期待我們要去解決的，在國會裡面任何現在還沒有辦法進展的事項」。

「我很期待能夠開啟這樣的方式，我也更願意未來在國會會期開始的時候，都能夠有這樣的模式，讓大家能夠先增加彼此的瞭解。」卓榮泰說，期待中午會是一個很輕鬆，但是會有願景的一場餐敘。

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