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新北3區盆花農損現金救助　10／24前可到公所申請

▲新北3區盆花農損現金救助。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局10月6日前往北海岸勘災提報天然災害（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局表示，為保障農友權益，協助受災農民復耕，除天然災害現金救助外，新北市政府農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助，其中農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，提醒單筆土地達0.05公頃以上，農田因颱風流失或埋沒的農友即日起至10月24日（含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢所在地公所。

農業部10月9日公告三芝、萬里及金山區為農業天然災害現金救助地區，盆花救助額度為每公頃9萬元、農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，單筆耕作面積達0.01公頃以上且盆花受颱風影響損害達2成或是農田流失埋單筆土地達0.05公頃，即日起至10月24日可到所在區公所申請。

▲新北3區盆花農損現金救助。（圖／新北市農業局提供）

▲農業部10月9日公告核定新北市萬里區、金山區及三芝區為辦理盆花農業天然災害現金救助地區。

新北市盆花種植面積為36.98公頃，主要種植於萬里區及金山區。山陀兒颱風來襲，新北市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。受山陀兒颱風外圍環流及東北風水氣影響，10月5日起北海岸降下豪雨造成盆花受損，新北市農業局10月6日前往北海岸勘災提報天然災害。

於10月8日主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署、區公所及農會勘查農損情形。經勘查生長不良田區，確認盆花因豪大雨泥沙覆蓋及沖毀流失，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。經農業部10月9日公告核定本市萬里區、金山區及三芝區為辦理盆花農業天然災害現金救助地區。

▲新北3區盆花農損現金救助。（圖／新北市農業局提供）

▲經勘查生長不良田區，確認盆花因豪大雨泥沙覆蓋及沖毀流失。

▲新北3區盆花農損現金救助。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助，其中農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元。

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