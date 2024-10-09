護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

▲新北護樹教育課程10月14日開放報名，戶外實地示範樹木健康檢查。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聯合國訂定每年10月13日為「國際減災日」，主要精神為提升防災意識、降低及減輕災害風險等，而台灣位於環太平洋地震帶，自然災害如颱風、地震頻繁，近年都會區常有路樹傾倒導致災害事件，新北市政府景觀處預定於14至21日開放報名「護樹教育課程」，通過護樹課程講習，普及樹木保護相關知識，提升樹木減災意識，進而達到護樹又能減災的成效。

▲透過相關樹木保護課程講解，提供民眾樹木防災相關知識。

新北市景觀處今年特邀農業部林業試驗所專家吳副所長孟玲及邱志明前組長主講，授課內容包括樹木減災修剪及降高疏枝、樹木健康風險評估、修剪錯誤樣態、褐根病與常見樹木病害及樹保法規等課程，並實地示範樹木檢查作業方式，加深課程印象，達到學習目的。

景觀處長林俊德表示，護樹教育課程講習參與對象主要以從事相關樹木維管公務機關、樹木修剪工程單位、園藝景觀人員、公園志工及對樹木保護有興趣之民眾，預計於10月14至21日開放報名，並於11月21及22日分別在新北市新店青年圖書館與蘆洲集賢分館進行，相關報名訊息及簡章資訊公告於「新北市政府景觀處」官網（訊息專區／最新消息），名額有限，請有興趣的民眾儘早報名。