新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民三重一村齊唱國歌

▲新北團結慶雙十！市長侯友宜與今日表演團體、貴賓合照。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（10日）上午於空軍三重一村舉行2024年國慶升旗典禮，現場湧入逾千名市民參與，氣氛熱烈。市長侯友宜及市民在棒球情人高國輝、HBL南山小將的引領下，高聲齊唱國歌，共同祝福中華民國生日快樂。侯友宜表示，國家因為有大家而越來越好，讓我們團結在一起，讓中華民國永立台灣、放眼世界。

侯友宜指出，今天和大家齊聚空軍一村，共同升國旗、唱國歌，內心感到澎湃、充滿感動，更看到大家充滿對中華民國會更好的期待。這次選在空軍三重一村舉行，是為傳遞族群共融、團結共榮的精神，中華民國是在一代又一代人不斷的打拚下，才有今天的民主、自由，對於這得來不易的成果我們要珍惜。

▲侯友宜也至同安36公園內啟用全新完工的共融性遊具，並與現場小朋友互動。

侯友宜也說，今年很高興能邀請2025世壯運宣傳大使、世界棒球12強錦標賽中華隊打擊教練高國輝，以及高中籃球聯賽（HBL）冠軍隊伍南山高中小將們來領唱國歌，這不僅是藉我們體壇的榮耀展現台灣的力量，更希望能代代傳承，繼續為國家爭光。

隨後侯友宜也至懷舊市集與陀螺大師互動、體驗懷舊小吃，並至同安36公園內啟用全新完工的共融性遊具。以自然主題結合攀爬體驗的創意發想，孩子從可以從空中廊道出發，經過大蘋果外觀造型平台，再從溜滑梯抵達下方毛毛蟲造型的鳥巢鞦韆，完成一次有趣的遊玩體驗。

▲侯友宜及市民在棒球情人高國輝、HBL南山小將的引領下，高聲齊唱國歌，共同祝福中華民國生日快樂。

民政局長林耀長表示，今年除了升旗典禮，也以「懷舊主題」規劃市集及精彩表演，現場攤位包括古早味小吃、懷舊童玩以及胖卡餐車，讓國慶成為全家同歡的時刻。今天民政局的吉祥物「平安虎」布偶也首度亮相，平安虎是以小朋友守護神「虎爺」為設計構想，代表民政局守護市民大小事。他說，以平安虎為設計構想的冰霸杯，可愛亮眼的外型吸引民眾大排長龍。排隊人龍中，搶頭香者是家住板橋50歲的黃先生，他已連續多年參加市府升旗，這回揪基隆及中和好友參加。

今零晨3時開始排隊，黃先生表示，我們都很喜歡冰霸杯，外型可愛兼具實用，也很高興有機會跟好兄弟相約升旗，共同歡慶國家生日。還有一位在清晨4時加入排隊的鄭小姐，她表示，自己與配偶都是高國輝球迷，希望幫偶像加油打氣，也祝福國家生日快樂。

▲侯友宜也至懷舊市集與陀螺大師互動。

▲今天民政局的吉祥物「平安虎」布偶也首度亮相，造型可愛吸引許多小朋友排隊拍照。