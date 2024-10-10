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社會 社會焦點 保障人權

拒警攔查BMW男狂逃！闖施工區域被逮　抄出「喪屍煙彈」慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（10）日上午在桃園區三民路巡邏，發現白色BMW轎車在紅線上違停，員警上前示意下車受檢，未料駕駛卻猛踩油門逃逸，員警通報線上警力協助圍捕，警匪追逐一陣子後，BMW轎車右轉駛入巷道內，但前方正好在施工無法前進，員警當場攔下轎車，查出車上有俗稱「喪屍煙彈」、「彩虹菸」等三級毒品，警方偵訊後依違反毒品管制條例罪嫌移送桃檢偵辦，交通違規部分則製單舉發。

▲桃園警分局今天上午在桃園區三民路巡邏時，發現白色BMW轎車在紅線上違停，示意下車卻猛踩油門高速逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局今天上午在桃園區三民路巡邏時，發現白色BMW轎車在紅線上違停，示意下車卻猛踩油門高速逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局追逐拒檢白色BMW轎車，轉入巷道內因前方施工只好束手就擒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局追逐拒檢白色BMW轎車，轉入巷道內因前方施工只好束手就擒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午8時30分許，桃園警分局中路派出所員警鐘嘉呈騎車巡邏時，行經桃園區三民路三段發現一輛白色BMW轎車在紅線違停，立即上前勸導時，未料，29歲的呂姓駕駛見員警立靠近即猛踩油門逃離，員警立即呼叫線上警網協助圍捕。

▲桃園警分局拘捕白色BMW轎車呂姓駕駛後，在車上起出「彩虹菸」及含有依托咪酯菸彈俗稱「喪屍煙彈」等三級毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局拘捕白色BMW轎車呂姓駕駛後，在車上起出「彩虹菸」及含有依托咪酯菸彈俗稱「喪屍煙彈」等三級毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂男為躲避員警追緝，沿三民路三段內側車道高速行駛，突然於路口右轉進入介壽路，再轉進南豐三街，但前方路上正在施工，呂男只好乖乖停車，員警喝令駕駛呂男熄火下車配合受檢，發現呂持有「彩虹菸」及含有依托咪酯菸彈，即俗稱「喪屍煙彈」等三級毒品，警方將呂男帶回派出所偵訊，訊後依違反毒品管制條例罪嫌移送偵辦，交通違規部分則製單舉發。

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