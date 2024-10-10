台南安平區酒店凌晨毆鬥「8人動手4人受傷」　警全面緝兇

記者林東良／台南報導

台南市安平區安平路1處酒店，今（10日）國慶日凌晨0時40分，發生酒客口角進而引發群毆事件，台南市警四分局據報火速派員到場查處，但兩邊人馬都已離開，警方表示經查有8人涉及毆鬥，造成4人擦挫傷，警方已掌握涉案人身分，將查緝到案依法偵辦。

▲台南市安平路1處酒店，國慶日凌晨0時40分，酒客發生口角進而引發群毆事件，台南市警四分局據報火速派員到場查處。（圖／民眾提供，下同）

有網友在網路社群PO文指出，台南市安平區1處酒店，10日凌晨0時40分發生打群架事件，該兩派人曾在酒店內打招呼，互相有認識，但喝完酒後，不知原因發生有衝突，兩邊4打4，當下有報案，但是警方到現場時，都沒人了。

▲台南市警四分局副分局長洪百亮表示，全案將依涉嫌違反刑法聚眾鬥毆罪嫌、社會秩序維護法依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警四分局副分局長洪百亮指出，本案於10日凌晨0時40分許，在安平區酒店發生糾紛案，警方據報派員到場，經調查係酒客酒後口角演變為徒手互毆事件，雙方共計8人，其中現場有4人受傷，均為擦挫傷，四分局已掌握相關涉案人員身分，積極查緝到案，全案將依涉嫌違反刑法聚眾鬥毆罪嫌、社會秩序維護法依法偵辦。