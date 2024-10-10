祖孫三代KTV歡唱回家後吵架　阿公水果刀刺死妻「傷口深15公分」

▲桃園市曾姓男子去年12月間祖孫三代共6人赴KTV唱歌，返家後曾男因細故與妻子爭吵，翌日凌晨再度爭吵時竟持水果刀刺向右胸，經孫子發現後呼叫救護車急救，到院前已死亡。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子去年12月間夥同妻兒、孫子共6人赴KTV歡唱，晚間返家後曾男與妻子因細故起爭執，未料，翌日凌晨曾男下樓再度與妻子爭吵，曾突然跑進廚方手持長達14公分水果刀朝躺在沙發上妻子右胸猛刺1刀，幾乎刺穿妻子胸部，造成大量噴血死亡。桃園地檢署調查時，曾男坦承犯行不諱，檢方偵結依家庭暴力之殺人罪嫌起訴，交由國民法官庭審理，曾男目前在押。

檢警調查，57歲的曾姓男子與胡姓妻子為夫妻關係，去年12月7日晚間7時許，與妻子、兒子、孫子共6人前往桃園市某KTV歡唱消費，至同日晚間10時30分，曾男與妻子、孫子、外孫女共4人共同搭乘計程車返回大溪區住處休息；同日深夜11時許，曾男與妻子因細故爭吵，爭吵一段落後，曾男返回2樓休息，妻子、孫子與外孫女則在一樓客廳沙發上睡覺。

翌日凌晨3時許，曾男下樓至客廳，再度與躺在沙發上之妻子二度起口角，曾男突然情緒失控，前往廚房持刀刃長達14公分）之水果刀返回客廳，對躺在沙發上之妻子右胸猛刺一刀，深度長達15公分，造成妻子右胸大量出血，當場痛得大叫，驚動在旁的孫子查看，發現阿嬤身上都是血，嚇得趕緊打電話給119救護車送醫急救。

胡姓妻子被送醫急救，但到院前已宣告不治，醫護人員查出右胸、心臟遭銳器幾乎刺穿導致大量出血死亡，案經大溪警分局到場查扣作案用水果刀等證物，曾男當場被送辦。

桃檢複訊時，曾男坦承犯行不諱，辯稱一時氣憤失手刺死妻子，檢方根據警方現場查扣之水果刀、案發現場照片截圖、證人及死者孫子等指證，確認犯行明確，檢察官認為被告曾男所為，係觸犯家庭暴力防治法、刑法之家庭暴力罪之殺人罪嫌，依刑事訴訟法之國民法官法提起公訴，曾男經檢方向法院聲押獲准，目前在押中。

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