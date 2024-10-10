　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

祖孫三代KTV歡唱回家後吵架　阿公水果刀刺死妻「傷口深15公分」

▲桃園市曾姓男子去年12月間祖孫三代共6人赴KTV唱歌，返家後曾男因細故與妻子爭吵，翌日凌晨再度爭吵時竟持水果刀刺向右胸，經孫子發現後呼叫救護車急救，到院前已死亡。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市曾姓男子去年12月間祖孫三代共6人赴KTV唱歌，返家後曾男因細故與妻子爭吵，翌日凌晨再度爭吵時竟持水果刀刺向右胸，經孫子發現後呼叫救護車急救，到院前已死亡。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子去年12月間夥同妻兒、孫子共6人赴KTV歡唱，晚間返家後曾男與妻子因細故起爭執，未料，翌日凌晨曾男下樓再度與妻子爭吵，曾突然跑進廚方手持長達14公分水果刀朝躺在沙發上妻子右胸猛刺1刀，幾乎刺穿妻子胸部，造成大量噴血死亡。桃園地檢署調查時，曾男坦承犯行不諱，檢方偵結依家庭暴力之殺人罪嫌起訴，交由國民法官庭審理，曾男目前在押。

檢警調查，57歲的曾姓男子與胡姓妻子為夫妻關係，去年12月7日晚間7時許，與妻子、兒子、孫子共6人前往桃園市某KTV歡唱消費，至同日晚間10時30分，曾男與妻子、孫子、外孫女共4人共同搭乘計程車返回大溪區住處休息；同日深夜11時許，曾男與妻子因細故爭吵，爭吵一段落後，曾男返回2樓休息，妻子、孫子與外孫女則在一樓客廳沙發上睡覺。

翌日凌晨3時許，曾男下樓至客廳，再度與躺在沙發上之妻子二度起口角，曾男突然情緒失控，前往廚房持刀刃長達14公分）之水果刀返回客廳，對躺在沙發上之妻子右胸猛刺一刀，深度長達15公分，造成妻子右胸大量出血，當場痛得大叫，驚動在旁的孫子查看，發現阿嬤身上都是血，嚇得趕緊打電話給119救護車送醫急救。

胡姓妻子被送醫急救，但到院前已宣告不治，醫護人員查出右胸、心臟遭銳器幾乎刺穿導致大量出血死亡，案經大溪警分局到場查扣作案用水果刀等證物，曾男當場被送辦。

桃檢複訊時，曾男坦承犯行不諱，辯稱一時氣憤失手刺死妻子，檢方根據警方現場查扣之水果刀、案發現場照片截圖、證人及死者孫子等指證，確認犯行明確，檢察官認為被告曾男所為，係觸犯家庭暴力防治法、刑法之家庭暴力罪之殺人罪嫌，依刑事訴訟法之國民法官法提起公訴，曾男經檢方向法院聲押獲准，目前在押中。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

 【 更多新聞】

幫打探前男友婚宴...他沒包禮卻吃了2道菜　被控蹭吃下場慘了

吸食「喪屍煙彈」猛撞巡邏車...還波及2車　27歲男被收押

►國旗彩繪稻田創意滿點　張善政邀民眾體驗國慶系列活動

 

 

ET快訊
泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光
凍齡玉女遭親姊「騙光2億家產」！　近況曝光
韓國瑜太投入！遭禮賓小姐提醒「回座位」畫面曝
恐怖雙面人！6寶媽網紅溺死2歲童　昔嘆：看虐童新聞很痛心
女工「上身絞碎下身打包」慘死！　業者遭勒令停工
快訊／國慶日重大車禍！　台中砂石車撞死女騎士
快訊／《終極》女神國慶宣布：我結婚了
撒哈拉沙漠淹水了！　驚人空拍照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

快訊／國慶日傳重大車禍　台中東勢大橋砂石車撞死女騎士

16年資歷女工摔進機器「上身絞碎下身打包」慘死　職安署勒令停工

走私620隻星龜一審輕判緩刑　他上訴求「判輕一點」法官打臉

祖孫三代KTV歡唱回家後吵架　阿公水果刀刺死妻「傷口深15公分」

約長髮女激戰　他洗完澡一看「只剩空氣」9800元飛了

快訊／北市工地男子離奇倒臥1F死亡！　負責人傻眼：不是工人

喝酒太嗨搶麥克風「空氣槍射臉」　暴力男遭警噴辣椒水制伏

車上吵架！妻狂砸後視鏡「滿手是血」　夫開車衝派出所求救

高雄超商被山陀兒吹爆！3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

快訊／國慶日傳重大車禍　台中東勢大橋砂石車撞死女騎士

16年資歷女工摔進機器「上身絞碎下身打包」慘死　職安署勒令停工

走私620隻星龜一審輕判緩刑　他上訴求「判輕一點」法官打臉

祖孫三代KTV歡唱回家後吵架　阿公水果刀刺死妻「傷口深15公分」

約長髮女激戰　他洗完澡一看「只剩空氣」9800元飛了

快訊／北市工地男子離奇倒臥1F死亡！　負責人傻眼：不是工人

喝酒太嗨搶麥克風「空氣槍射臉」　暴力男遭警噴辣椒水制伏

車上吵架！妻狂砸後視鏡「滿手是血」　夫開車衝派出所求救

高雄超商被山陀兒吹爆！3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

饗賓再推新品牌！主打單點日料「貓將壽司」明年開幕

泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光「純白花束簇擁」

國慶寶寶來了！台大產婦「10月10日10點10分」順利生產

日本關西4鐵道10／29起感應信用卡就能搭　最遠能到名古屋

「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

社會熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

6寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

傳產老董遺產4650萬全給親密看護子女怒告

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

即／高捷大寮站出口驚見男掛樹上身亡

即／雲林工安意外！工人遭崩塌砂石掩埋　剩頭露在外

美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

工讀妹愛上大20歲人夫　躺正宮床上獻身

辣妹闆娘丟通告費控警刁難　鼓山警回應了

林明佐出庭金句連發！　「最美董座」幹走258萬名酒

更多熱門

相關新聞

台中壯碩狼KTV醉後硬上酒店妹！賠3.6萬換免囚

台中壯碩狼KTV醉後硬上酒店妹！賠3.6萬換免囚

台中一名黃姓臨時工到KTV歡唱消費，期間點了女子小花（化名）坐檯，卻利用體格優勢強行壓制指侵得逞，小花立刻逃離現場並報警。台中地院考量黃男已和解賠償完畢，依強制性交罪處2年，宣告緩刑3年。

幫友喬債務！他蝴蝶刀猛刺肚「險剁掉4指」

幫友喬債務！他蝴蝶刀猛刺肚「險剁掉4指」

彰化颱風假白放了？　網酸：放也罵、不放也罵　

彰化颱風假白放了？　網酸：放也罵、不放也罵　

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

23歲無業男弒母　無保請回原因曝光

23歲無業男弒母　無保請回原因曝光

關鍵字：

深夜喋血祖孫三代KTV水果刀莽男刺死法妻

讀者迴響

熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

國慶文「台藝人第一PO是他」！

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

KID老婆平安生下女兒

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面