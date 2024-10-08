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太魯閣峽谷音樂節11 ／9登場　祈福感恩音樂會北車搶先演出

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024太魯閣峽谷音樂節」將於11月9日星期六在太魯閣臺地盛大登場，為了活動宣傳，太魯閣國家公園管理處10月8日特別北上，搶先在台北車站候車大廳舉辦一場祈福感恩音樂會，也邀請大家11月9日到太魯閣，欣賞一整天峽谷音樂節精彩的演出。

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

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祈福感恩音樂會由將在太魯閣峽谷音樂節中演出的國家交響樂團(NSO)及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，一連約30分鐘西方古典及太魯閣在地音樂的演出，吸引許多民眾駐足欣賞。

太管處處長劉守禮表示，太管處每年秋天都會舉辦太魯閣峽谷音樂節，邀請國內及花蓮在地知名的音樂團體到太魯閣戶外演出，觀眾可以在太魯閣山水美景中席地而坐，邊聽音樂邊賞美景，太管處希望透過音樂節引領大家體驗太魯閣之美，也一直都深受大家的喜愛。

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

劉守禮指出，今年的太魯閣峽谷音樂節有點特別，一方面是難得邀請到國家交響樂團（NSO）到太魯閣演出，另一方面則是今年發生0403地震，太魯閣受創嚴重。地震過後從救災、搶通到復原的過程，一直受到許多政府機關、民間團體、媒體朋友和熱心民眾的協助。經過半年的時間，太管處持續推動復原工作，也對地震後來自各方的關心懷抱誠摯的感謝，因此特別到台灣北，以這場小型的感恩音樂會及藉媒體的力量傳達對各界的謝意，另一方面也邀請大家11月9日到太魯閣參加峽谷音樂節。

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

▲▼參加太魯閣峽谷音樂節將享受許多優惠，當天現場還有部落市集。

劉處長強調，儘管太魯閣國家公園仍有不少景點和步道還在整修中，但還是依照原計畫在復建後的太魯閣台地舉辦今年的太魯閣峽谷音樂節，邀請大家到太魯閣聽音樂。今年的主題是「韻釀太魯閣」，藉由音樂的力量撫慰人心，也領受太魯閣巨大變動的自然力量。聽完音樂會更推薦大家到太魯閣周邊的富世、新城、三棧和崇德等幾個兼具自然美景和人文特色的社區，安排半天或1天的山海社區小旅行，相信身心會更充實飽滿。

▲▼祈福感恩音樂會由國家交響樂團及太魯閣族傳統音樂演奏家謝皓成演出，吸引許多民眾駐足欣賞。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，11月9日將登場的太魯閣峽谷音樂節，上午場將有花蓮在地的學校及團體音樂與原民歌舞表演，下午則是國家交響樂團（NSO）、東華大學原民社舞團及曾獲金曲獎的太魯閣族傳統樂器演奏家謝皓成，還有太魯閣好聲音徵選第一名的得主擔綱演出，其中國家交響樂團將出動40人編制的交響樂團演出90分鐘，精彩可期。除了音樂會演出之外，還和花蓮縣秀林鄉公所合辦部落市集，從上午起展售工藝及在地農特產品。為了方便大家前來參加活動，太管處也結合淨零排放的概念，安排免費接駁專車，活動當天上午8時30分到下午5時30分，往返新城車站和太魯閣之間，讓大家交通免煩惱。

太管處誠摯邀請大家，11月9日到太魯閣臺地參加太魯閣峽谷音樂節，更多活動資訊請上太魯閣國家公園管理處官網或臉書粉絲頁查詢。
 

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