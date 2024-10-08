觀光署公布103家「金質好客民宿」　下屆擬新增自行車特色業者

▲台東縣關山鎮的茶田關舍民宿獲3024票，在好客民宿票選活動的票數最高 。（圖／翻攝金質好客民宿官網）

記者蔡亞樺／台北報導

目前全台民宿超過1.1萬家，觀光署每2年審查評選出百大好客民宿，今年多達1700多家民宿參加，競爭激烈，經民眾上網票選及專家委員審查，103家好客民宿金質獎得主今日出爐，觀光署長周永暉頒獎給獲獎業者，並表示未來將在好客民宿增加組別，納入自行車特色的民宿。

好客民宿由觀光署從全台1.1萬家合法民宿中遴選，須符合親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等精神；為讓民眾更了解好客民宿，並帶動民宿業品質再優化，觀光署8月展開金質「好客民宿」票選活動，區分自然生態、特色建築、文化漫遊、親子寵物、美食饗宴，共5大主題民宿。

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觀光署今下午舉行好客民宿金質獎頒獎典禮，103家得獎業者一一從周永暉手中接過獎座。周永暉說，疫後觀光署將台灣特質好客民宿做分類推廣，透過這樣方式讓世界看見台灣，他也向全民喊話，2300萬名國人務必來民宿體驗。

▲觀光署頒獎表揚103家好客民宿金質獎得主。（圖／記者蔡亞樺攝）

周永暉表示，金質獎好客民宿評選包括30%民眾票選、70%專家委員審查，非常不容易，原本錄取100家，但競爭激烈，好幾家同分，最後錄取130家，觀光署每2年一次選出好客民宿，盼藉此行銷推廣台灣。

他提到，今年好客民宿最大特色就是親子寵物，貼合時代趨勢，台灣燈會尋人啟事從找小孩變成找寵物，顯見毛小孩的重要，希望未來好客民宿評選增加組別，有專屬於自行車特色民宿。

觀光署今年國旅目標2億人次，周永暉表示，今年台灣受到地震跟颱風的影響，希望在最短的時間來恢復，國旅有個很重要的叫韌性，此次也希望大家也看到民宿的彈性，並呼籲大家在國旅的時候，能在地方多體驗一下住宿。

周永暉強調，今年國旅仍以2億作為目標，希望盡量往上提升。他也提到，最近大家所詬病的墾丁其實也在改變，屏東縣政府及墾丁國家公園管理處都很賣力，發現有一些自律的方式，希望能大家一來再來。