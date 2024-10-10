「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　合作廠商怒發聲

▲網紅涉嫌虐死2歲男童！數感實驗室發聲譴責。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

5寶媽網紅涉嫌虐死高雄左營區2歲男童，昨（9日）遭檢方起訴。對此，曾與宋女合作過的數感實驗室在臉書粉絲團發表聲明：身為教育工作者以及父母身分，我們對任何形式或年齡的暴力零容忍，並予以譴責。

高雄市左營區一名宋姓保母育有五名子女，平時經營臉書粉絲專頁，卻涉嫌虐待受委託照顧的2歲多男童，導致男童不堪虐待死亡。橋頭地檢署於9日偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴宋女，並建請法院從重量刑。

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數感實驗室創辦人賴以威在聲明中表示：「透過新聞得知宋女的虐童案件，我非常憤怒。作為父母，最大也最簡單的期待莫過於希望孩子能健康、平安。不管在什麼情況下都不該這樣對待孩子。然而很遺憾，近年來好幾位孩子都被傷害。」

賴以威進一步說明，數感實驗室與宋女的合作經過。他提到，2022年起，宋女曾主動聯繫數感實驗室詢問教材體驗事宜。團隊基於她在社群上的形象經營、育兒發文、原民文化推廣，以及擁有高雄市圖書館的故事達人認證培訓等經歷，曾邀請宋女進行原民文化分享課程，並二度提供公關品（課程及教材），以互惠的方式進行貼文合作。最近的一次合作貼文在今年4月22日上線後即結案。

賴以威表示，由於偵查未公開，他與網友都是在10月9日透過新聞得知宋女涉嫌虐童案件。對於新聞報導的虐童事實，他感到非常震驚與憤怒，也為逝去的生命無比痛心。

賴以威強調，身為教育工作者以及父母，對任何形式或年齡的暴力零容忍，並予以譴責。他也指出，經歷這次事件，明白要了解合作對象私下的行為確實不易。未來，他與團隊會更加努力在選擇合作對象時，加強查證與謹慎評估，希望悲劇不再發生，每一位孩子都能健康長大。