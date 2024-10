超強颶風襲美！市長警告「不撤就會死」　6寶媽淚訴：沒錢撤離

▲摩絲一家九口住在撤離區,但卻因為沒錢無法撤離。(圖/翻攝自TikTok)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風密爾頓(Milton)強襲美國,坦帕市長本周警告,若居民選擇留守在應該要配合撤離的區域,就會失去性命。在佛州進行數千人大規模撤離之際,6寶媽摩絲(Amanda Moss)在TikTok發布影片稱,雖然住在要撤離的區域,一家9人根本無法撤離,只能留守家中,原因是「我們沒錢撤離」。

華盛頓郵報報導,摩絲一家除了她與丈夫之外,還有6個孩子以及婆婆,家中還有4隻法國鬥牛犬。儘管官方多次警告必須撤離,但她手中沒有錢讓全家人搭飛機、住進飯店或是Airbnb,家中雖然有一輛7人座車子,但要塞進9人以及4隻狗,且開車去其他州耗時近10小時,擔憂開車開到沒油受困,或颶風登陸的那一刻還被卡在路上。這一切讓她流淚苦訴,「我們沒有錢撤離」。

▲佛州已經出現風雨。(圖/達志影像/美聯社)

儘管許多網友批評摩絲留在佛州不撤離的決定,但也有部分的人替她聲援,宣稱交通、飯店、航班、燃料等因素,都是讓人決定留在佛州不撤離的原因。有多名網友表明願意為摩絲一家人提供住宿,但她已經婉拒,稱住在陌生人家中會讓她沒有安全感。

不過摩絲也說明,已經做好防災準備,家中窗戶的設計可抵禦颶風,除了買了一台發電機,也在車上裝滿物資。她透露,在2022年4級颶風伊恩(Ian)來襲期間,水淹到她家門口,但並未淹進屋內,希望這次也一樣。

▲▼佛州塔吊倒塌,掉在建築物上。(圖/路透)

先前海倫颶風來襲導致美國至少230人死亡。坦帕市長卡斯特(Jane Castor)7日曾警告,先前的海倫颶風已敲響警鐘,這次密爾頓颶風挾帶的潛在威脅是災難性的,如果撤離區域內的居民選擇留下來,「你就會死」。

Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC