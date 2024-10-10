超強颶風襲美！市長警告「不撤就會死」　6寶媽淚訴：沒錢撤離

▲摩絲一家九口住在撤離區，但卻因為沒錢無法撤離。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風密爾頓（Milton）強襲美國，坦帕市長本周警告，若居民選擇留守在應該要配合撤離的區域，就會失去性命。在佛州進行數千人大規模撤離之際，6寶媽摩絲（Amanda Moss）在TikTok發布影片稱，雖然住在要撤離的區域，一家9人根本無法撤離，只能留守家中，原因是「我們沒錢撤離」。

華盛頓郵報報導，摩絲一家除了她與丈夫之外，還有6個孩子以及婆婆，家中還有4隻法國鬥牛犬。儘管官方多次警告必須撤離，但她手中沒有錢讓全家人搭飛機、住進飯店或是Airbnb，家中雖然有一輛7人座車子，但要塞進9人以及4隻狗，且開車去其他州耗時近10小時，擔憂開車開到沒油受困，或颶風登陸的那一刻還被卡在路上。這一切讓她流淚苦訴，「我們沒有錢撤離」。

▲佛州已經出現風雨。（圖／達志影像／美聯社）

儘管許多網友批評摩絲留在佛州不撤離的決定，但也有部分的人替她聲援，宣稱交通、飯店、航班、燃料等因素，都是讓人決定留在佛州不撤離的原因。有多名網友表明願意為摩絲一家人提供住宿，但她已經婉拒，稱住在陌生人家中會讓她沒有安全感。

不過摩絲也說明，已經做好防災準備，家中窗戶的設計可抵禦颶風，除了買了一台發電機，也在車上裝滿物資。她透露，在2022年4級颶風伊恩（Ian）來襲期間，水淹到她家門口，但並未淹進屋內，希望這次也一樣。

▲▼佛州塔吊倒塌，掉在建築物上。（圖／路透）

先前海倫颶風來襲導致美國至少230人死亡。坦帕市長卡斯特（Jane Castor）7日曾警告，先前的海倫颶風已敲響警鐘，這次密爾頓颶風挾帶的潛在威脅是災難性的，如果撤離區域內的居民選擇留下來，「你就會死」。