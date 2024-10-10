世紀颶風密爾頓強襲！　佛州官員示警1措施「方便認屍」

▲颶風密爾頓侵襲之際，許多佛州居民紛紛在手上標註個資。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

世紀颶風「密爾頓」（Milton）9日晚間登陸美國佛州西岸，當局下令數百萬居民盡速撤離，州總檢察長穆迪（Ashley Moody）警告不願意、或者無法離開的人們「把名字寫在手上」，以利事後的搜救及遺體辨識工作。

「密爾頓」可能成為佛州百年來最嚴重天災，穆迪對於居住在颱風路徑上，卻未遵守疏散令的居民發布嚴厲警告。她在全公共廣播電台（NPR）說，「你可能需要用麥克筆，在手臂寫下你的名字。這樣之後人們找到你時，就知道你是誰了。」

一些不願意或無法撤離的居民，真的開始在手上標註個人資訊，並把相關畫面分享至社群媒體。佛州媽媽艾瑟．李（Ashen Lee）發布TikTok影片顯示，她正在為孩子們標註身分，「在我們的手上寫下姓名和生日，準備迎接颶風密爾頓。」

El corresponsal Robert Ray de Fox Weather, se encuentra en medio del huracán #Milton transmitiendo en vivo, está soportando vientos de 193 km/h.#HuracanMilton #HurricaneMiltonpic.twitter.com/23ajLFnReu — TI829 (@TI829) October 10, 2024

與此同時，福斯新聞記者雷伊（Robert Ray）的播報畫面，也在社群媒體引發熱議。只見他手持麥克風，在狂風暴雨裡寸步難行，「這是我今年颶風季所經歷最糟糕的事情了。沒有什麼比得上我們正在經歷的陣風」，而且風雨方向還會不斷變化，「絕對有威脅性，非比尋常的能量。站在這裡真痛苦。」

國家颶風中心（NHC）於當地時間9日晚間8時30分表示，密爾頓已經登陸，最大持續風速高達每小時120英里（每小時195公里），預計持續東移，穿越佛羅里達半島之後，進入太平洋。佛州西岸約有400萬居民，暴風雨、潮水與高浪，可能淹沒人口稠密且地勢低窪的沿岸地區。

▲密爾頓可能成為佛州百年以來最嚴重天災。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，在密爾頓登陸前，佛州的天氣狀況已經非常惡劣，國家氣象局（NWS）一天內發布90多次龍捲風警報，是佛州史上最多的一天。坦帕市（Tampa）市長卡斯托（Jane Castor）也警告，恐怕出現吞噬房屋的4.5公尺巨浪，「如果你留在家裡，基本上等於待在棺材裡。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）向居民保證，「你們不需要疏散到幾百英里以外的地方」，並承諾向需要撤退的災民提供燃料補助。與此同時，美國總統拜登也批准了佛州的聯邦緊急狀態宣告，讓該州獲取更多救災資源，包括個人財務補助、水及食物等民生物資，並且動員國民警衛隊。

「世紀颶風」密爾頓登陸佛州！ 當局破紀錄狂發百次龍捲風警報

5級颶風密爾頓來襲！590萬人強制撤離 市長警告：待在家如躺棺材