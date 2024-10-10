富商「買9兇手」殺妻！縱火、投毒皆失敗　遭警調查飲彈亡

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名富商涉嫌多次雇用殺手謀害自己的妻子，包含槍殺、縱火、車禍，甚至是毒殺，但全數失敗並被警方察覺，最後該名富商在調查期間飲彈自盡。

根據《紐約郵報》報導，佛州邁阿密派恩克雷斯特（Pinecrest）警察局局長科恩（Jason Cohen）表示，當地67歲房地產開發商皮諾（Sergio Pino）從2022年7月開始，就買通多名殺手試圖殺害自己55歲妻子塔提亞娜（Tatiana Pino），最終在警方調查時於自家豪宅舉槍自盡。

▲皮諾（Sergio Pino）和妻子塔提亞娜（Tatiana Pino）結婚超過30年。（圖／翻攝自X）



皮諾買凶殺人的計畫是在6月23日被自己的女兒發現，當時26歲的亞歷珊達拉（Alessandra Pino）打電話報警指出，有人正在自家車道上拿槍對準母親，「拜託，有個人帶著槍來了！他剛才對我舉槍，他們還在這裡。」後來警方循線逮捕了53歲的槍手格林（Vernon Green）。

事實上，塔提亞娜已經不是第一次差點被殺害，她先前就曾被跟蹤，還險遭毒害，格林也是被逮的9名兇手之一，其中6人被指控參與買凶謀殺，其餘則涉嫌參與跟蹤、縱火等行為；塔提亞娜的姐姐家曾遭惡意縱火，所幸當時也未造成傷亡。

科恩說，「我從事執法工作27年了，這種事情感覺就像好萊塢電影裡的情節，但不幸的是，這是真實的。」警方大約是在一年前開始注意到事情不對勁，當時塔提亞娜準備開車回家時，遭一輛疾駛而來的貨車撞擊，「我們注意到這次事故可能不僅僅是有人在她回家時撞了她的車。」

科恩說，「我們了解到很多有關皮諾夫人的背景，包括她可能被即將離婚的丈夫毒害或下藥的指控，這開始讓整件事變得更有關聯，這只不過是更大謎團中的一部分。」

皮諾夫婦結婚已超過30年，但塔提亞娜在懷疑皮諾試圖用芬太尼（fentanyl）毒害她後，於2022年4月提出離婚。

美國聯邦調查局（FBI）在6月23日的案件發生後幾周，皮諾被發現在自家河濱豪宅的臥室中開槍自盡，當時他正在因涉嫌買兇謀殺計劃而接受調查。

儘管皮諾已不在人世，警方仍繼續每天多次巡查塔提亞娜的住宅，柯恩指出，「我們有一個所謂的監控名單，警員會來回巡查，做一些外部檢查，確保沒有任何異常，因為目前仍有很多尚未解決的問題。」

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