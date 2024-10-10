多人喪命！美颶風狂襲「光芒隊主場屋頂毀了」　民宅慘況曝光

記者詹雅婷／綜合報導

颶風密爾頓（Milton）9日登陸美國佛州，風速達每小時120英里，光是其中一個郡就發生17場龍捲風，造成多人死亡。除了民宅被毀壞，在佛州聖彼得堡，美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊主場也遭殃，屋頂嚴重受損。

福斯新聞、CNN等報導，密爾頓以3級颶風之姿登陸佛州午休礁（Siesta Key）附近，佛州近280萬戶停電，坦帕地區以及佛州中西部地區颳起猛烈陣風，多地風速超過100英里。在聖彼得堡地區（St. Petersburg），市中心的塔式起重機（tower crane）倒下，掉在建築物上，目擊者稱，當時整棟大樓都被撞擊力道波及，「感覺就有東西撞到我們大樓一樣」。

Huge crane fell into a building. St. Petersburg, FL. pic.twitter.com/YEzlSQcgTT — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

不只如此，颶風帶來的強風也讓坦帕灣光芒隊主場「純品康納球場」（Tropicana Field）遭殃，屋頂明顯破大洞，嚴重受損。這座球場被當作數百名緊急人員的臨時據點，所幸目前並未傳出有人因為體育場受損而受傷。





▲坦帕灣光芒隊主場「純品康納球場」屋頂明顯受損。（圖／路透）

早在密爾頓颶風登陸之前，佛州各地發布大量龍捲風警報。聖露西郡警長皮爾森（Keith Pearson）透露，該郡發生17場龍捲風，數百棟民宅被完全摧毀，且其中一個龍捲風侵襲當地退休社區後奪走多條人命，「我不會講有多少人喪生，但我可以跟你說，不只一個人死亡」。

另據每日郵報，佛州城市棕櫚灘花園的Avenir社區有多棟民宅受損，家門口的步道與草坪都是瓦礫殘骸，還有一輛車翻覆四輪朝天。