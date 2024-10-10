東北季風影響「低溫下探20度」　降雨趨勢一次看

▲今、明天水氣較少，基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，東北季風持續影響，今、明天水氣較少，基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星雨勢，中部山區及南部在午後有短暫陣雨，山區可能有較大雨勢，今晚到明天清晨北部及東北部低溫20至24度，早晚偏涼，提醒民眾適時添加衣物。

氣象署預報員張竣堯說，今、明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星短暫雨，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢，明晚起大台北地區也有零星短暫雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明晚開始到周六水氣略增，大台北山區及平地都有降雨機率，周日東北季風減弱，環境轉為偏東風，主要降雨仍是基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，張竣堯指出，今、明天受到東北季風影響，各地早晚偏涼，今晚到明天清晨北部及東北部低溫20至24度，其他地區22至24度，白天高溫北部、東半部26至29度，中南部30、31度較為溫暖。周日東北季風減弱，各地溫度回升。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，張竣堯表示，昨日生成的百里嘉颱風，目前位於台北東北東方2910公里的海面上，向北北東進行，很快就減弱為溫帶氣旋，因距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。