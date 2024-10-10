諾貝爾文學獎今揭曉！中國作家殘雪「賠率最高」　村上春樹列第三

▲中國作家殘雪被譽為「中國的卡夫卡」。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

本屆諾貝爾文學獎（Literature）將於當地時間10日下午1時（台灣時間晚間7時）揭曉，本次賠率榜上呼聲最高的前三名分別是中國女作家殘雪、澳洲小說家穆南，還有日本作家村上春樹。

根據Literary Hub最新賠率預測，被譽為「中國的卡夫卡」（Franz Kafka）的殘雪已經是連續第2屆在賠率榜上高居第一。殘雪出生於1953年，在父母被共產黨劃為右派的壓力下長大，這段成長經歷影響她的作品，打破中國傳統文學風格，以短篇小說集聞名。

若殘雪摘冠，將成為史上第18位被授予諾貝爾文學獎的女性，也是繼2012年的莫言以後，第2位獲頒該獎項的中國人。

賠率排名第2的是85歲澳洲小說家穆南（Gerald Murnane），他最有名的作品是1982的《平原》（The Plains）和1988年的《內陸》（Inland），2部小說都是他獨特的自我參照（self-referential）風格經典。

穆南相較下較不為人知，但看過他作品的人往往認為他是最偉大的作家之一，作家史汀森（Emmett Stinson）就曾感嘆，「莫南的國際認可來得太晚了。」

▲村上春樹已獲得除諾貝爾獎以外幾乎所有的文學獎項。（圖／CFP）



排名第3的則是日本知名作家村上春樹，每年該賠率榜單出爐時，村上春樹都榜上有名。他在1987年因《挪威的森林》享譽國際，在魔幻寫實主義領域占有一席之地，代表作還有《海邊的卡夫卡》及《發條鳥年代記》等；此外，他已獲得除諾貝爾獎以外幾乎所有的文學獎項。

自1901年首次頒發以來，諾貝爾文學獎的得主大多來自西方國家，專家認為，負責這項獎項評選的瑞典學院（Swedish Academy）今年有可能將目光轉向非西方國家的作家。

諾貝爾文學獎自設立以來，獲獎者中使用英語創作的作家共有30位，法語創作者有16位，而阿拉伯語作家僅有1位，即1988年的埃及作家納吉布·馬賀福茲（Naguib Mahfouz）。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）文學教授卡琳·法蘭岑（Carin Franzen）指出，儘管中國文壇人才輩出，但在諾貝爾文學獎的頒發歷史中卻少有體現。最近一位獲得此殊榮的中國作家是莫言，但他的獲獎已經是12年前的事情了。

另外從性別角度來看，諾貝爾文學獎歷屆120位得主中，僅有17位女性，其中有8位是近20年內獲獎，這顯示出性別比例的明顯差異。