快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮

▲2024年諾貝爾化學獎得主。（圖／取自諾貝爾）

記者葉睿涵／編譯

2024年諾貝爾化學獎於台灣時間9日下午5時45分揭曉，瑞典皇家科學院將一半的獎項授予「計算蛋白質設計」的華盛頓大學的生物化學教授貝克（David Baker），另一半則共同授予「蛋白質結構預測」的江珀（John Jumper）與哈薩比斯（Demis Hassabis）。

瑞典皇家科學院指出，這3名學者的研究利用計算和人工智慧（AI）揭示了生命核心的化學工具，即蛋白質的秘密，讓科學家更接近完全理解蛋白質結構的夢想。這些突破不僅推動了生命科學的發展，也為醫藥、材料科學和環保技術等領域開啟了新的應用前景。

Let’s take a closer look at this protein structure determined using AlphaFold2. This protein structure is part of a huge molecular structure in the human body. More than a thousand proteins form a pore through the membrane surrounding the cell nucleus.



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作為Google DeepMind的核心成員，江珀和哈薩比斯開發出了革命性技術Alpha Fold，讓人們得以預測蛋白質的三維結構，解決了科學界長達50年的難題。AlphaFold2可精確預測幾乎所有已知蛋白質的結構，對科學家理解生物分子互動提供了前所未有的精度與深度。這項技術不僅加速了藥物開發的進程，也為疾病治療和生物技術應用提供了寶貴的資訊。此前，江珀及哈薩比斯已憑藉Alpha Fold獲得2023年生命科學突破獎（Breakthrough Prize in Life Sciences）。

… to proteins that function as a type of molecular rotor.



Animation: ©Terezia Kovalova/The Royal Swedish Academy of Sciences#NobelPrize pic.twitter.com/qoeojCsEye — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

貝克的貢獻則體現在他設計並創造的全新功能蛋白質。他的實驗室開發出了多種令人驚嘆的蛋白質，包括具有自我組裝能力的新型納米材料及分子級別的機械轉子。這種創造新蛋白質的能力可能應用於多個領域，如開發新型藥物、建造納米級的傳感器，以及提升化工產業的環保效率。貝克的研究顯示出科學創新的無限可能，也為未來帶來了無限機遇。貝克也創建了同樣精確的AI預測工具RoseTTAFold，使得蛋白質三維結構預測達到前所未有的精確度。