快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮

▲2024年諾貝爾化學獎得主。(圖/取自諾貝爾)

記者葉睿涵/編譯

2024年諾貝爾化學獎於台灣時間9日下午5時45分揭曉,瑞典皇家科學院將一半的獎項授予「計算蛋白質設計」的華盛頓大學的生物化學教授貝克(David Baker),另一半則共同授予「蛋白質結構預測」的江珀(John Jumper)與哈薩比斯(Demis Hassabis)。

瑞典皇家科學院指出,這3名學者的研究利用計算和人工智慧(AI)揭示了生命核心的化學工具,即蛋白質的秘密,讓科學家更接近完全理解蛋白質結構的夢想。這些突破不僅推動了生命科學的發展,也為醫藥、材料科學和環保技術等領域開啟了新的應用前景。

Let’s take a closer look at this protein structure determined using AlphaFold2. This protein structure is part of a huge molecular structure in the human body. More than a thousand proteins form a pore through the membrane surrounding the cell nucleus.



Animation: ©Terezia… pic.twitter.com/840RqbJrJD