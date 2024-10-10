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拜登、納坦雅胡電話會談　以色列誓反擊伊朗：致命且出乎意料

▲2023年9月20日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與納坦雅胡10月進行電話會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日進行電話會談，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則保證，以色列對伊朗的反擊將是「致命、精確且出乎意料的」。

綜合外電報導，拜登與納坦雅胡此次電話會談30分鐘，是兩國元首自8月以來首次對話。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示，這次通話「直接且富有成果」，並承認2位領導人之間存在分歧，而他們對此持開放態度。

中東局勢持續緊張，外界普遍關注以色列將如何回應此前伊朗發動的飛彈攻擊。這次伊朗的報復行動是針對以色列在黎巴嫩的軍事升級，雖然最終並未造成人員傷亡，但以色列國防部長葛朗特將這次攻擊形容為「失敗」。他在與拜登和納坦雅胡通話後表示，「任何攻擊我們的人都將受到打擊，並付出代價。我們的反擊將是致命的、精確的，且最重要的是出乎意料的，敵人不會明白發生了什麼。」

納坦雅胡保證，伊朗將為其飛彈攻擊付出代價，而德黑蘭當局則警告，任何報復行動都將導致毀滅性的後果，這引發了外界對中東產油區域可能爆發更大規模戰爭的擔憂，這場衝突甚至可能牽扯到美國。

美國已表示支持以色列打擊伊朗支持的目標，如真主黨和哈馬斯，但美方一直未能成功遏制不斷升級的衝突，無法促成加薩的停火，並努力說服以色列減少對居民區的火箭襲擊，這些襲擊已造成數千人喪生。

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