　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

▲▼市長魏嘉彥至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉彥（右三）至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所去年獲行政院核定2,100萬元辦理「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，改善及優化花蓮市5座公園，目前已接近完工，預計年底就能開放啓用。市長魏嘉彥日前專程前往大本運動公園關心施工狀況並表示，目前總工程施工進度已接近完工，待通過相關安全檢驗後，預計在年底就可以對外開放。

▲▼市長魏嘉彥至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

繼110年度串珠計畫，市公所已完成「花蓮市佐倉都會公園營造計畫」及建置貓頭鷹公園，為營造老、中、青各年齡層舒適生活遊憩空間，市長魏嘉彥延續計畫爭取「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，獲得核定經費2,100萬元，含公所配合款210萬，針對市轄內撒固兒國福養生休閒園區、大本運動公園、進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園及中山公園等5處公園進行改善。

▲▼市長魏嘉彥至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥日前至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。公園新設一座飛碟造型組合遊具，並舖設無縫緩衝地墊，開放後預計將成為孩子們最喜愛的遊戲設施，此外，也照顧到長輩的休閒需求，新增了三座體健設施，讓大本運動公園成為各年齡層民眾都能放鬆休憩的場所。

▲▼市長魏嘉彥至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，花蓮市各處特色公園的人氣非常旺，有許多來自吉安鄉、新城鄉甚至外縣市的小朋友，都相當期待來到花蓮市的公園遊玩，而為了讓所有孩子玩得安心，也讓家長放心，花蓮市公所持續優化改善各座公園設施，並積極尋覓場地要為更多的大小朋友打造休閒好去處，感謝大家對花蓮市的肯定與支持，歡迎大小朋友盡情來遊玩、放電。

其餘公園改善工項包含撒固兒國福養生休閒園區改善其人行步道及綠美化工程，進豐園區親子公園的滑索沙坑區進行鋪面改善、新設沙坑圍欄，長頸鹿親子公園新設沙坑圍欄，中山公園也進行地墊更新。目前工程進度已達七成，待後續完成兒童遊戲場的安全檢驗後，預計在年底前開放。

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜
快訊／昨飆漲今重挫！　00887狂跌近4成
台中40歲男「1天沒出門」　母驚見他陳屍房間
1歲女童耳後「以為是胎記」　醫驚：是血管瘤
快訊／台中男陳屍公園　晨運民眾嚇壞
温昇豪爆鬧翻伊林！新戲停拍　7位數製作費泡湯
柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

史上首次！基隆核發「泡水車」補助最高3萬　放寬住屋受損申請條件

談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

台電南投區處動員南下支援搶修　屏東受災戶深夜凌晨2時全數復電

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

新北代表台灣榮獲「WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

新北土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

史上首次！基隆核發「泡水車」補助最高3萬　放寬住屋受損申請條件

談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

台電南投區處動員南下支援搶修　屏東受災戶深夜凌晨2時全數復電

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

新北代表台灣榮獲「WITSA全球創新與科技卓越獎」首獎

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

新北土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

謝淑薇女雙5連敗！世界排名跌到第8　年終賽對手陸續出爐

機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

快訊／4縣市豪大雨特報　下到入夜

酒駕男半夜連撞8車「盆栽瞬間移位」手骨折　4輪朝天超慘畫面曝

嘉義阿里山公路貨車撞電桿　駕駛傷重不治！女騎士追撞受傷

諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業　台中、桃園店只營業到10／20

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

陸委會指賴清德「祖國論」客觀歷史事實　籲北京正視中華民國存在

台南大內長照中心發生火警　業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盜被聲押未准

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

基隆首核發泡水車慰助金　放寬住屋受損申請條件

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

桃園機車事故死傷居高不下　市府加強安全教育

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮

土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

花蓮振興券享加碼優惠　領取攻略看這裡

更多熱門

相關新聞

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

山陀兒颱風後，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區經10月5-6日全力整備，墾丁、雙流將於7日開園，開放部分區域。林後四林則因林木受損數量較多，延至8日開園。另轄內各自然步道，考量颱風帶來豐沛雨量將使山區大量含水，風雨過後環境仍不穩定，將持續關閉至10月10日，視山區狀況開放。

花蓮關懷據點升級　增誤餐加值費20元

花蓮關懷據點升級　增誤餐加值費20元

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

西門淺草入口意象設計新魅力台灣設計展成果又一案

西門淺草入口意象設計新魅力台灣設計展成果又一案

iPhone 16續航力曝　PTT驚：有點威猛

iPhone 16續航力曝　PTT驚：有點威猛

關鍵字：

斥資特色公園改造升級完工開放

讀者迴響

熱門新聞

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

樂天女孩死會+1！

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面