斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

▲市長魏嘉彥（右三）至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所去年獲行政院核定2,100萬元辦理「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，改善及優化花蓮市5座公園，目前已接近完工，預計年底就能開放啓用。市長魏嘉彥日前專程前往大本運動公園關心施工狀況並表示，目前總工程施工進度已接近完工，待通過相關安全檢驗後，預計在年底就可以對外開放。

繼110年度串珠計畫，市公所已完成「花蓮市佐倉都會公園營造計畫」及建置貓頭鷹公園，為營造老、中、青各年齡層舒適生活遊憩空間，市長魏嘉彥延續計畫爭取「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，獲得核定經費2,100萬元，含公所配合款210萬，針對市轄內撒固兒國福養生休閒園區、大本運動公園、進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園及中山公園等5處公園進行改善。

魏嘉彥日前至大本運動公園現地勘查，聽取工程簡報說明。公園新設一座飛碟造型組合遊具，並舖設無縫緩衝地墊，開放後預計將成為孩子們最喜愛的遊戲設施，此外，也照顧到長輩的休閒需求，新增了三座體健設施，讓大本運動公園成為各年齡層民眾都能放鬆休憩的場所。

魏嘉彥表示，花蓮市各處特色公園的人氣非常旺，有許多來自吉安鄉、新城鄉甚至外縣市的小朋友，都相當期待來到花蓮市的公園遊玩，而為了讓所有孩子玩得安心，也讓家長放心，花蓮市公所持續優化改善各座公園設施，並積極尋覓場地要為更多的大小朋友打造休閒好去處，感謝大家對花蓮市的肯定與支持，歡迎大小朋友盡情來遊玩、放電。

其餘公園改善工項包含撒固兒國福養生休閒園區改善其人行步道及綠美化工程，進豐園區親子公園的滑索沙坑區進行鋪面改善、新設沙坑圍欄，長頸鹿親子公園新設沙坑圍欄，中山公園也進行地墊更新。目前工程進度已達七成，待後續完成兒童遊戲場的安全檢驗後，預計在年底前開放。