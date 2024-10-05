颱風天慰勞員工變禮券「工會批沒誠意」　台鐵：搶修獎金發放現金

▲山陀兒造成不少災情，台鐵第一線人員投入搶修。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風讓台鐵南迴線一度受創，台鐵第一線員工火速搶通，台鐵公司董事長杜微今(5日)也前往花東和屏東視察，並帶著全聯禮券前往慰問搶修員工，不過卻遭台鐵產業工會質疑「慰勞金也變禮券，慰問員工沒誠意」，喊話交通部介入。台鐵公司表示，搶修獎金均已發放現金給員工，慰勞員工援例採禮券。

台鐵產業工會今發出聲明指出，台鐵董事長杜微特地休假加班，南下前往屏東及花東地區，慰勞山陀兒颱風期間搶修員工，卻是再次用禮券來打發員工。「台鐵高層毫無誠意，面子裡子都要的又一案例！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

產工表示，第一線員工頂著風災風險出勤搶修，過去發現金現在卻發禮券，反觀董事長自己加薪領新台幣，還大言不慚說不是為自己加薪，董事長此行不只達不到慰勞目的，更因此行讓放假員工需要加班、讓輪班員工領禮券覺得心寒，也讓台鐵離安全改革目標更遠。

聲明質疑，「今年中秋出勤獎金以及這次搶修慰勞金都以禮券方式發放，是否未來所有發放的獎金、津貼，都會縮水改以禮券方式發放？待遇持續縮水、低薪待遇及職場暴力未改善下，只會減少台鐵員工留下來的意願，更讓台鐵成為一個毫無吸引力的工作。」

▲台鐵董座今前往慰問搶修人員並發放禮券，工會質疑沒誠意。（圖／產工提供）

對此，台鐵公司說明，今日台鐵董事長視察颱風期間南區及東區應變分組各單位並慰勞搶修同仁，為感謝同仁辛勞特別加發員工慰勞費，並非發放搶修獎金，且不影響搶修獎金正常請領。

台鐵強調，前述搶修獎金依規定均發放現金予員工。而員工慰勞費公司向來以發放實物或禮券方式辦理，本次董事長南下視察，援例以禮券方式慰勞同仁。

據了解，因獎勵員工發放現金涉及用人費用，受限用人費用相關規定，加上過往審計部曾糾正台鐵獎勵員工發放獎金後，改為發放禮券或實物。