韓國瑜保留柯文哲觀禮位！8白委明出席國慶大典　服裝有「小巧思」

▲立院民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

明為10月10日中華民國113年國慶日，總統府前將進行國慶大典，由於立法院進行國慶籌備，因此慶籌會主委為立法院長韓國瑜擔任；面對民眾黨主席柯文哲被羈押禁見無法到場，韓「主動送暖」保留柯觀禮位，民眾黨8立委也將全員參加。立院民眾黨團主任陳智菡9日進一步透露，8名立委衣服將有「小巧思」設計。

陳智菡9日受訪時談及韓國瑜「主動送暖」給民眾黨，包括曾邀請柯妻陳佩琪10月5日參加國慶晚會，以及10月10日將保留柯文哲的主席觀禮位。而陳智菡也補充道，明天就是國慶大典，因為這是國家重要日子，8名立委都會全體一致出席，且在服裝上面，希望能為中華民國祝賀同時，也會表達一些對柯文哲的「小巧思設計」，待10日對外揭曉。

▲韓國瑜保留柯文哲10月10日國慶大會的主席座位。（圖／記者袁茵翻攝）

據了解，韓國瑜於9月底「主動送暖」聯繫民眾黨團總召黃國昌，表達想邀陳佩琪參加10月5日國慶晚會，甚至稱如果陳佩琪有意願，韓願本人親自邀請；由於大巨蛋啟用至今柯文哲從未踏入，加上陳佩琪喜歡看棒球，民眾黨曾有轉達陳佩琪並詢問意願，但陳因柯被羈押至今心情低落，自認不適合參加歡慶場合，怕「掃了大家興致」，所以婉拒邀約。

另外，韓國瑜的暖舉還不只這一件。每年10月10日在總統府前都會舉辦國慶大會，並邀請在野黨主席到場觀禮，去年柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、親民黨主席宋楚瑜等在野黨領袖都有出席，國民黨主席朱立倫選擇缺席；據了解，儘管柯文哲無法到場，但韓國瑜今年將保留柯的座位，黃國昌日前也有說明，黨團8名立委都會親自出席。

對此，民眾黨發言人吳怡萱證實，黨部已經收到國慶籌備委員會的正式邀請函，感謝韓國瑜在籌辦國慶大典時，繁忙之餘仍不忘留意細節，特別為柯文哲留下觀禮座位，這份心意與好意，民眾黨由衷感謝。

吳怡萱表示，柯文哲過去在面對國家重要慶典時皆親自出席，秉持國家大於政黨、大於個人，團結一致創造共融社會，進而共榮發展，是所有台灣人都認同的理念。民眾黨雖遭逢重大衝擊，仍會堅定守護價值理念，善盡在野監督角色與職責，這份邀請函的到來，與「一笑置之」形成極大對比，民眾黨點滴在心頭。